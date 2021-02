André ricatta Rosalie, Tempesta d'amore © ARD (Screenshot)

È entrata in scena come antagonista per poi avere una svolta positiva… ma non troppo! Nonostante la sua incredibile evoluzione Rosalie Engel (Natalie Alison) non ha mai perso il vizio di usare qualche scorrettezza per raggiungere i propri obiettivi. Una caratteristica che la accomuna ad un altro personaggio spesso stato a metà strada tra il bene ed il male: André Konopka (Joachim Lätsch).

Ebbene, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore gli interessi di Rosalie e André finiranno per collidere. Una situazione per cui, ovviamente, i due cercheranno una soluzione non proprio ortodossa… Ecco dunque cosa ci attende nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d'amore, anticipazioni puntate tedesche: André scopre il segreto di Rosalie

A cinque anni di distanza dalla sua ultima visita, con il suo improvviso arrivo al Fürstenhof Rosalie Engel ha spiazzato tutti. Se la presenza in hotel della ragazza rappresenta già di per sé una novità inaspettata, la vera sorpresa è stata la scoperta della nuova vita professionale della donna…

Dopo essersi dilettata in ogni genere di occupazione, Rosalie sembra infatti aver trovato la propria vocazione come mental coach ed è arrivata a Bichlheim proprio per tenere dei seminari. Come quasi sempre accade quando c’è lei di mezzo, però, anche questa volta non manca l’inganno!

André ha infatti scoperto che la Engel è riuscita a finanziare la propria attività circuendo tre uomini anziani e facoltosi (che, ovviamente, non sanno nulla l’uno dell’altro). Un inganno che, se venisse alla luce, segnerebbe la fine della nuova vita della donna. E non ci vorrà molto prima che il cuoco sia tentato di utilizzare questa scoperta a proprio vantaggio…

Spoiler Tempesta d'amore, news italiane: André minaccia di smascherare Rosalie

Tutto inizierà quando Rosalie deciderà di mostrare ad André e Michael (Erich Altenkopf) le proprie qualità di mental coach rivoluzionando il loro appartamento. Come? Facendo sparire tutto l’arredamento del loro salotto, che verrà trasformato in un enorme salone vuoto!

Inutile dire che – quando i due torneranno a casa trovando la loro dimora vuota – rimarranno a bocca aperta. Le loro reazioni, però, saranno molto diverse: se lo chef detesterà la nuova sistemazione e pretenderà la restituzione dei suoi amati mobili, il medico capirà che un taglio netto col passato era proprio ciò di cui aveva bisogno dopo la rottura con Natascha (Melanie Wiegmann).

A quel punto André capirà di dover ricorrere ad ogni mezzo a sua disposizione pur di far prevalere le proprie ragioni, arrivando ad usare il ricatto. Sarà così che lo chef metterà Rosalie davanti ad un ultimatum: se non convincerà Michael a rimettere il vecchio arredamento, la sua truffa ai danni dei suoi anziani finanziatori verrà svelata!

La Engel non avrà dunque altra scelta se non piegarsi alla richiesta di Konopka. Non ci vorrà però molto prima che Michael intuisca che qualcosa non torna…

