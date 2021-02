Claudio Botosso è Gennaro Torre a Un posto al sole

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 23 febbraio 2021:

Michele (Alberto Rossi) vuole dimostrare che Emil (Sargis Galstyan) è innocente e quindi va a parlare con l’ispettore Torre (Claudio Botosso), conscio com’è che le sorti del fratello di Thea (Martine Galstyan) dipendano da Silvia.

Nunzio (Vladimir Randazzo) intende prendere parte alla partita di poker che gli è necessaria per tentare di recuperare la somma mancante. Il ragazzo, però, dovrà ora mentire a Franco (Peppe Zarbo).

Salvatore (Cosimo Alberti) è in ansia per la cena a casa Sarti e, preoccupato per il “ciclone Bice” (Lara Sansone), fa a Mariella (Antonella Prisco) una proposta “al limite”…

