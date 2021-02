Imma Pirone è Clara a Un posto al sole

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 8 a venerdì 12 febbraio 2021: Diego Giordano offre a Silvia la sua collaborazione nella gestione quotidiana del Caffè Vulcano, ma Ornella cercherà di convincere Raffaele ad affrontare col figlio un importante discorso. Nunzio fa amicizia con Samuel Piccirillo, ma intanto Franco continua a indagare sul perché il Cammarota è tornato a Napoli.

Nunzio è sempre più nei guai e si rende conto che presto i suoi problemi – se non verranno risolti – finiranno per coinvolgere qualcuno che gli è molto caro. Raffaele fa una proposta imprenditoriale a Diego, che però intende riflettere prima di accettare o rifiutare. Silvia, delusa sia da Michele e sia dalla Polizia, prende un’inaspettata decisione.

Nunzio, sperando che Franco non sospetti di lui, prova a mettere insieme il denaro che gli serve per non finire nei guai. Sono all’orizzonte nuove tensioni tra Alberto e Clara, ciò per via dell’invito a un evento mondano del circolo. Thea deve di nuovo mentire per difendere suo fratello Emil. Michele intercede presso Chiara affinché quest’ultima rinunci al progetto di intervistare Silvia.

Silvia alla fine si è fatta intervistare, ma la cosa inizierà subito a produrre conseguenze (anche nel rapporto con Michele). Cerruti cerca incessantemente di riappacificarsi con Bruno. Serena tenta di convincere Clara a prendere parte all’evento del circolo.

Va in scena il gran gala al circolo, ma alla fine Clara è rimasta a casa; Alberto viene dunque accompagnato da Barbara Filangieri, mentre all’evento partecipano anche Filippo, Serena e Roberto Ferri. Cerruti e Sarti fanno pace, ma la sorella di lui – Bice – non è ancora soddisfatta. Dopo essersi recato al laboratorio di arte presepiale, Diego è finalmente in grado di fare la sua scelta! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

