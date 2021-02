Maurizio Aiello è Alberto Palladini a Un posto al sole

A Un posto al sole, Alberto (Maurizio Aiello) si trova decisamente in una situazione difficile: vuole sinceramente bene a Clara (Imma Pirone), che gli ha anche dato un figlio, ma ultimamente è costretto a subire le avances della sua nuova datrice di lavoro, Barbara Filangieri (Mariella Valentini); quest’ultima conosce il Palladini sin dai tempi della giovinezza e ora sta sviluppando una pericolosa ossessione nei suoi confronti!

Le “pressioni” di Barbara hanno già portato a un tradimento da parte di Alberto, che presto verrà visto in compagnia della facoltosa agente immobiliare e temerà che qualcuno possa parlarne a Clara. Neanche a dirlo, presto la ragazza si renderà effettivamente conto che qualcosa non va e reagirà male, ma Palladini a quel punto la sorprenderà con quella che le anticipazioni definiscono “una proposta inaspettata“.

E la proposta inattesa, se tanto ci dà tanto, sarà di tipo nuziale. Servirà a riportare l’armonia nella coppia? In teoria sì, tanto che Clara inizialmente sarà molto felice della svolta riguardante la sua situazione sentimentale, poi però tornerà ad esserci tensione!

Il problema sta nel fatto che Barbara non si farà assolutamente da parte, tanto che Clara inizierà a non sopportarla più e non si sforzerà affatto di nascondere il suo astio nei confronti dell’onnipresente signora. E chissà che ciò non provochi nuovi problemi e imbarazzi ad Alberto…

Come andrà a finire? La storyline è ancora lunga e c’è da prestare molta attenzione a questa vicenda perché – stando agli ultimi rumor – questo particolare triangolo con lo scorrere degli episodi assumerà toni sempre più inquietanti!

