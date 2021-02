LARA SANSONE è Bice a Un posto al sole

Quella che a livello narrativo sembrava essere una breve vacanza si è poi trasformata in una lunga assenza, ma ora finalmente ci siamo: a Un posto al sole tornano Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), che subito si troveranno coinvolti in una situazione divertente per i telespettatori… ma fastidiosissima per loro!

Durante il periodo in cui i due non sono stati a Napoli, infatti, la relazione tra l’amico e collega Cerruti (Cosimo Alberti) e il dottor Bruno Sarti (Giovanni Caso) ha rischiato di naufragare per via di una serie di equivoci. E c’è da dire che a “mettere sale” in questa trama ha pensato la sempre più vulcanica Bice (Lara Sansone).

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Fatto sta che ora, nel momento stesso in cui Mariella e Guido rimetteranno piede in città, dovranno sin da subito rinunciare alla tranquillità con cui si aspettavano di gestire il loro ritorno: nella loro casa troveranno infatti Bice e Salvatore, perché l’appartamento di quest’ultimo non è al momento agibile.

Bice, in particolare, per settimane ha tentato di convincere le donne di Palazzo Palladini a farsi acconciare i capelli da lei e tutto ciò porterà ora a un’ulteriore brutta sorpresa per i coniugi Del Bue: la loro abitazione viene usata come salone da parrucchiera per servire le signore del Palazzo!

Ma il peggio deve ancora arrivare: ormai è chiaro che tra la sorella di Sasà e Morgana – quella di Bruno – le cose potrebbero mettersi male, con Sarti che presto inviterà Salvatore a una cena in famiglia e lo stesso vigile che avrà invece il terrore di presentarsi lì insieme all’incontrollabile Bice. Eh già: date le premesse, la cena potrebbe trasformarsi in qualcosa di esplosivo!

Come evitare tutto questo? Una soluzione potrebbe essere che la più conciliante Mariella finga per una sera di essere la consanguinea del Cerruti, ma lei farà di tutto per non farsi coinvolgere. Ci riuscirà? Sta di fatto che la cena alla fine si svolgerà, ma sarà un disastro e metterà contro le due famiglie interessate! Anche il rapporto tra Salvatore e Bruno finirà per risentirne? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.