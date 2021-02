Alberto e Barbara / Un posto al sole

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio 2021: Dopo essere stato visto in compagnia di Barbara Filangieri, Alberto Palladini inizia a temere che qualcuno possa metterlo in difficoltà con Clara. Stanchi delle continue “schitarrate” di Samuel, Patrizio e Vittorio decidono di passare al contrattacco.

Sconvolta da ciò che ha scoperto su Alberto e Barbara, Clara si ribella alle nuove bugie del compagno, che però è in grado di sorprenderla con una proposta inaspettata. Ha luogo la prima riunione tra Diego e don Giuseppe nel laboratorio presepiale, con la supervisione di Raffaele e Ornella. Vittima di uno scherzo di Vittorio e Patrizio, Samuel fa una scoperta nell’appartamento.

Michele si sente sempre più estraneo alla nuova linea editoriale di Chiara in radio. Giulia scopre che Thea Dimitru le ha mentito. La proposta di Alberto a Chiara riporterà il sereno tra i due?

Thea confessa a Giulia di aver mentito per procurare un alibi al fratello. Mentre gli operai continuano la loro protesta per il mancato bonus, i Cantieri subiscono un incidente che mette Roberto Ferri in serie difficoltà. Per la “gioia” di Franco e Renato, Bianca scopre di avere una spiccata sensibilità ecologista e si comporta di conseguenza.

Dopo l’arresto di Emil, Thea rivolge un accorato appello a Niko affinché non abbandoni il fratello. Michele riceve da Chiara una proposta che lo spinge a prendere un’importante decisione. Bianca mette sotto torchio Renato per la raccolta differenziata. Franco vede Nunzio molto sfuggente e cerca di aprire un varco nella sua corazza. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

