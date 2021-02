Rossella e Patrizio / Un posto al sole

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 1 a venerdì 5 marzo 2021: Scoperto il segreto di Nunzio, Franco chiede aiuto a Roberto Ferri. Il bacio tra Clara e Patrizio potrebbe avere conseguenze nella vita dei due ragazzi. Pressato dal piccolo Jimmy, Niko non sa se contattare Susanna.

Recuperato il denaro necessario per estinguere il debito di Nunzio, Franco parte per la Sicilia con il figlio ma una richiesta inaspettata potrebbe interrompere il viaggio. Niko chiede a Susanna di farsi intervistare da Jimmy per un compito in classe. Salvatore e Bice danno un esito totalmente diverso della cena con Morgana.

Franco prende una sofferta decisione. Rossella ha finalmente terminato la prima stesura della tesi e si appresta a presentarla al professor Volpicelli, ma l’imprevisto è in agguato. Guido e Mariella si confrontano sulla cena fallimentare che ha visto protagonisti i Cerruti e i Sarti.

Rossella affronta le conseguenze della cancellazione della tesi. Clara, ormai ai ferri corti con Alberto, chiama Patrizio in suo aiuto e ciò innesca una “pericolosa vicinanza”. Con grande sollievo di Franco, Nunzio sembra essere riuscito a tirarsi fuori dai guai. Guido e Mariella tentano di arginare Bice, intanto Bruno inizia a trattare Sarà con insofferenza.

Il bacio dato a Clara manda in crisi Patrizio e, mentre Rossella tenta un riavvicinamento, il ragazzo sembra non sapere più quello che vuole. Filippo cerca di nuovo di aprire gli occhi al padre su Lara, che prende un’iniziativa non richiesta. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

