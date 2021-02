FRANCO / Un posto al sole

Con l’arrivo del 2021, a Un posto al sole si è rifatto vivo un personaggio che non vedevamo in scena dalla prima parte del 2017, ovvero Nunzio Cammarota (ora interpretato da Vladimir Randazzo). Il ragazzo, che come tutti sanno è legato a doppio filo alla famiglia Boschi, è tornato a Napoli con una questione molto urgente da risolvere…

Eh sì: Nunzio ha dei grossi debiti e, se non li salda in brevissimo tempo, a rischiare la pelle sarà sua madre. Questo ha portato il giovane a tentare il tutto per tutto per recuperare attraverso il poker la somma che gli serve e finora Franco di tutto ciò ha capito ben poco, a parte che il fatto che c’è sicuramente un mistero che aleggia e che gli sfugge.

Tale mistero, comunque, durerà poco: tra pochissimi giorni il Boschi scoprirà quello che gli nasconde Nunzio e, per salvarlo, sentirà l’esigenza di chiedere aiuto a un personaggio con cui in tanti anni ha avuto davvero poco a che fare: Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli).

In realtà, l’unica vera interazione tra Franco e Ferri è assai recente: quando poco tempo fa c’era bisogno di salvare Filippo (Michelangelo Tommaso) da dei sequestratori, Roberto si è rivolto a Franco Boschi. Ora invece accadrà il contrario!

Come emerge infatti da un’intervista apparsa sul sito di Vanity Fair, Franco andrà da Roberto Ferri per chiedergli aiuto sulla questione di Nunzio; poi in un secondo momento la “partnership” continuerà perché stavolta sarà l’imprenditore ad avere la necessità che il suo “nuovo amico” intervenga, ciò riguardo a una serie di sospetti incidenti accaduti ai Cantieri. Sarà Franco, dunque, a scoprire cosa c’è dietro?

Quel che è certo, come Peppe Zarbo ha dichiarato a Vanity, è che sarà “una primavera esplosiva” in cui ci sarà da aspettarsi di tutto. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

