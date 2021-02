UN POSTO AL SOLE anticipazioni: MICHELE e SILVIA sempre più in crisi…

Michele e Silvia / Un posto al sole

A Un posto al sole, la vicenda che ha visto qualche tempo fa Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) essere aggrediti mentre si stavano dirigendo a Indica ha lasciato uno strascico di rabbia e rancore che non sembra destinato a esaurirsi.

Ultimamente la storia è riesplosa con la Graziani che crede di aver identificato il suo aggressore in Emil (Sargis Galstyan), il fratello di Thea (Marine Galstyan), mentre il Saviani non è così certo di tutto ciò. Proprio questa incertezza del suo compagno di vita ha ulteriormente fatto saltare i nervi a Silvia che, complice anche quella che a suo dire è una “non collaborazione” da parte della polizia, ha deciso senza neanche pensarci troppo di concedere un’intervista radiofonica sull’accaduto.

Nei prossimi episodi di Upas, Niko (Luca Turco) – che è l’avvocato di Emil – farà il possibile affinché si scopra la verità sul conto del suo assistito, ma Michele a un certo punto farà una scoperta inattesa e spiazzante e vorrà parlarne con l’ispettore Torre (Claudio Botosso). La conseguenza è che Emil sarà scarcerato, ma come reagirà Silvia? E soprattutto, come evolverà l’intera storyline?

Al di là delle singole trame, vi anticipiamo che il baratro in cui è caduto il rapporto personale e sentimentale tra Silvia e Michele sarà un elemento che continuerà a tenere banco a lungo nella soap partenopea di Rai 3. Pare insomma che la crisi tra i due personaggi non sia destinata a migliorare in tempi brevi, anzi! I nostri protagonisti si allontaneranno dunque sempre di più?

L’esperienza insegna che nelle soap, in questi casi, prima o poi arriva sempre qualche nuovo personaggio destinato a “sparigliare le carte” nella coppia problematica: sarà così anche stavolta? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

