Da ormai tanto tempo, a Un posto al sole il personaggio di Diego (Francesco Vitiello) si trova in una situazione professionale non facile: il giovane Giordano, pur possedendo dei titoli di tutto rispetto, non riesce a trovare un lavoro che sia alla sua altezza e deve quindi accontentarsi di “quello che passa il convento”, nella fattispecie un lavoretto al Caffè Vulcano.

Le cose cambieranno? A breve vedremo che il nostro Diego potrebbe avere un ruolo più di peso nella gestione quotidiana del locale di Silvia (Luisa Amatucci), ma Ornella (Marina Giulia Cavalli) sa bene che al figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) ciò non basterebbe e così cercherà di aiutarlo.

Come ricorderete, in tempi anche piuttosto recenti Diego aveva considerato l’idea di rilevare lo spazio di un artigiano dei presepi e di sostituire tale bottega con un locale di ristorazione più al passo coi tempi. Il tradizionalista Raffaele si era scagliato contro tale idea, ma ora sua moglie gli parlerà e gli chiederà di fare un prestito al consanguineo, permettendogli così di aprire il bar a cui lui aveva pensato.

Da tutto ciò scaturirà alla fine un’iniziativa che prevede più alternative: Raffaele accetterà la possibilità di sovvenzionare Diego per fargli avviare un’attività, ma gli chiederà pure se possa interessargli diventare socio di don Giuseppe (ovvero l’artigiano su menzionato) coinvolgendo anche lui. Raffaele sarebbe insomma una sorta di “guest star” dell’attività di Diego, un socio onorario. E i due avrebbero così occasione di fare qualcosa insieme.

A tal proposito, le trame indicano che il Giordano junior vorrà però riflettere prima di accettare o rifiutare, ma poi andrà di persona al laboratorio di arte presepiale e a quel punto sarà in grado di fare la sua scelta! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

