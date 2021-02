Un Posto al Sole, Gennaro De Simone a Tv Soap: “Jimmy un po’ mi somiglia. Sono curioso come lui!”

Tra i giovani protagonisti di Un Posto al Sole c’è anche il piccolo Jimmy, il figlio di Niko Poggi (Luca Turco) interpretato da Gennaro De Simone. Noi di Tv Soap lo abbiamo contattato per fargli qualche domanda sulla sua esperienza nella soap di Rai 3. Ecco che cosa ci ha svelato.

Un Posto al Sole: intervista a Gennaro De Simone (Jimmy)

Ciao Gennaro. In Un Posto al Sole interpreti il ruolo del piccolo Jimmy. Ti diverte essere lui?

Sì, mi diverte tanto essere lui perché un po’ mi assomiglia. Come Jimmy sono molto curioso, mi piacciono i videogiochi e qualche volta combino guai.

Ci sono state delle scene in cui hai trovato un po’ di difficoltà?

No, non ho mai trovato difficoltà nelle scene anche perché sul set c’è sempre una bella atmosfera: mi sento in famiglia e soprattutto è bello ricevere i consigli che mi danno gli attori della “famiglia” prima di girare le scene.

Quali sono gli attori di UPAS a cui ti sei più affezionato?

Naturalmente sono molto legato a Luca Turco, che interpreta mio padre Niko, Marzio Honorato, mio nonno, che è super simpatico, e poi ci sono tutti gli altri componenti della famiglia Poggi e Boschi che sono per me molto importanti.

Se dovessi parlare di Jimmy a chi non segue la soap, come lo descriveresti?

Sicuramente direi che lo devono conoscere perché Jimmy è un bambino dolcissimo e simpaticissimo, ama trascorrere del tempo con il suo papà e con la sua famiglia. Spesso combina guai a cui sa sempre rimediare con un sorriso che sistema tutto.

Ti piace recitare? Com’è nata questa tua piccola ma grande passione?

Mi piace molto recitare, mi diverte, ogni volta che recito mi sembra di essere in un’avventura tutta nuova. Questa passione è nata come un gioco, anche grazie all’esperienza di mia zia Ludovica Nasti. Poi con il tempo, grazie anche alla mia agenzia PM5 Talent e al mio coach e formatore Peppe Mastrocinque, ho capito che volevo farlo davvero.

So che, quando avevi sei anni, hai partecipato anche ad un programma, che si intitolava Piccoli Giganti. Cosa ricordi di quella esperienza?

Dell’esperienza in Piccoli Giganti ricordo tutte le volte che ho creduto a pancioni che parlavano, alle risate dietro le quinte, le luci dello studio quando ballavo e mi sentivo emozionato. Ricordo gli scherzi di cui ho fatto parte con le telecamere nascoste, Stefano De Martino simpaticissimo e tutti i miei amici di avventura; insomma è stata un’esperienza indimenticabile.

Segui la televisione? Quali programmi ti piace guardare?

Mi piace guardare programmi per ragazzi, cartoni animati, documentari sugli animali e poi naturalmente Un Posto al Sole.

Hai un attore o un’attrice preferito? Cosa guardi in tv?

Di attori preferiti ne ho tantissimi, ma sicuramente i miei preferito in assoluto sono Alessandro Siani e mia zia Ludovica Nasti.

Cosa fai nel tempo libero? Ti piace fare qualche sport?

Durante il tempo libero non sto fermo un attimo, ballo sempre. Mi piace ballare perché mi fa sentire libero, infatti studio danza hip hop anche se adesso sono fermo a causa di questa pandemia, ma spero di riprendere al più presto.

Se pensi a te da adulto, ti piacerebbe continuare a fare l’attore o vorresti fare qualche altro mestiere?

Da adulto mi immagino un attore e un ballerino. Per ora, se penso a me da grande, mi vedo così e mi piace quest’immagine. Sicuramente ce la metterò tutta per realizzare i miei sogni.

