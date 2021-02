Rai

Come già abbiamo avuto occasione di segnalare, in questi giorni convulsi a livello politico Rai, Mediaset e La7 sono spesso costrette a cambiare all’improvviso la programmazione per favorire la messa in onda di speciali sulla crisi di governo. In molti casi (soprattutto lato Rai) a saltare sono le soap e infatti ieri – 4 febbraio – non è andata in onda la consueta puntata de Il paradiso delle signore. Quando verrà recuperata?

Proprio in queste ultime ore l’azienda televisiva di Stato ha deciso di programmare OGGI, venerdì 5 febbraio, una doppia puntata per recuperare quella saltata ieri. Occhio perché eccezionalmente cambia l’orario: si parte alle 14 per finire intorno alle 15,30. Sarà dunque oggi, come previsto, l’ultimo episodio con Clelia e Luciano.

Passiamo a Un posto al sole, perché anche qui si parla di doppia puntata. C’è da recuperare un episodio non andato in onda nei giorni scorsi, quindi stasera assisteremo a due puntate in successione a partire dalle 20,20 circa.

Vedremo se nei prossimi giorni la programmazione tornerà alla normalità, ovviamente tutto dipende dai fatti della politica e dalla risoluzione della crisi. Ovviamente Tv Soap cercherà come sempre di tenervi aggiornati! Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.