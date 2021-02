Un posto al sole: MARINA tornerà alla grande… e la soap NON chiude!

Nina Soldano è Marina Giordano a Un posto al sole

È un periodo in cui Un posto al sole sta facendo parecchio parlare di sé per una sorta di “turn over” degli interpreti che ha meravigliato non poco i telespettatori: nel giro di poco tempo, i fan hanno visto andare via gli attori che prestano il volto a Susanna, Ugo, Guido, Marina, Fabrizio, Leonardo e Alex, mentre presto assisteranno anche alla partenza per Venezia di Angela Poggi.

Non solo: aggiungiamo che – a quanto risulta a noi ma anche ad altre fonti che ne hanno già parlato di recente – lo stesso destino dovrebbe toccare poi anche a un altro nome di peso (ma non ci meraviglieremmo se fossero due visto che il ruolo in questione è fortemente legato a un altro personaggio, staremo a vedere).

Vista tale situazione, in molti hanno pensato che per Upas questa fosse l’anticamera della chiusura, ma a tal proposito c’è da stare assolutamente tranquilli. Nelle ultime ore, il produttore creativo Fabio Sabbioni ha infatti concesso un’intervista a Today nella quale ha evidenziato che al momento la soap partenopea di Rai 3 non ha problemi di alcun tipo e che la turnazione tra i personaggi è qualcosa che è sempre appartenuta alla trasmissione, non potendo gestire (anche per motivi di ispirazione narrativa) tante linee tutte insieme.

Nello specifico, Sabbioni ha fatto capire che “nulla è definitivo” e che alcune volte le pause degli attori avvengono anche perché è stato lo stesso interprete a chiederle (sarebbe questo il caso di Maria Maurigi, che interpreta Alex).

In quest’ottica, è insomma da prevedere un futuro ritorno di Nina Soldano e, a tal proposito, il produttore ha anticipato che Marina “tornerà alla grande e il suo sarà un ruolo fondamentale”.

Anche Germano Bellavia si rivedrà tra non troppo tempo e abbiamo ragione di credere (altrimenti non lo scriveremmo) che pure per Claudia Ruffo non si tratti assolutamente di un addio!

Detto ciò, ci permettiamo di aggiungere una piccola considerazione a margine: questo sito, essendo un portale di anticipazioni, segnala com’è ovvio anche i movimenti all’interno dei vari cast, però nel caso di Upas lo abbiamo sempre fatto sottolineando la questione della normale turnazione degli attori, proprio per far comprendere ai lettori che in molti casi le uscite non sono assolutamente irreversibili.

Sinceramente tale correttezza non l’abbiamo vista da tutte le parti, sul web e non solo: se alcune novità generano disorientamento nel pubblico è anche perché spesso – per motivi di convenienza – chi scrive fa leva su delle “definitività” che perlopiù non ci sono. E questo, ci permettiamo di aggiungerlo senza alcun tono polemico, è un aspetto che forse anche produzioni e uffici stampa dovrebbero considerare maggiormente quando scelgono le fonti a cui riservare maggiori o minori attenzioni.

