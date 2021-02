Susana e Armando / Una vita

Anticipazioni puntata 1128 di Una vita di domenica 21 e lunedì 22 febbraio 2021: Per tenere Santiago legato a sé, Genoveva lo seduce ma gli ricorda anche che è lei a dettare la linea. In seguito la Salmeron e Felipe partecipano a un pranzo nel ristorante Nuovo Secolo insieme a Ramón, Carmen, Liberto e Rosina, i quali si chiedono se tra i due stia per caso nascendo qualcosa…

Rosina e Liberto sono preoccupati per la sparizione di Susana. Poi però la Seler torna e confessa che il motivo della sua “scomparsa” riguarda Armando, convocato dal re Alfonso XIII al fine di compiere una missione diplomatica in Francia.

Bellita intende festeggiare la sua vittoria nella causa contro Carchano e Margarita, dunque organizza una merenda a cui partecipano tutti i vicini.

Ursula rammenta alcuni drammatici istanti della sua vita, ma questo comportamento così particolare indispone Genoveva e mette in allarme Agustina.

Marcia rivela a Casilda i suoi sospetti su Santiago, che secondo lei potrebbe non essere suo marito.

