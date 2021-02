Marcia e Santiago / Una vita

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 6 a venerdì 12 febbraio 2021: Felicia e Bellita finalmente si riconciliano. Marcia confida a Felipe che lo ama ancora, ma che la loro relazione deve finire. La ragazza propone a Santiago di lasciare la città insieme. Genoveva va a casa di Felipe e gli chiede se si sta vedendo di nascosto con Marcia.

Felipe nega a Genoveva di vedersi di nascosto con Marcia, ma la donna non sembra convinta della sua sincerità.

Armando chiede a Liberto il permesso ufficiale di corteggiare Susana e la invita al ballo del Circolo. Quando lei gli dice di non sentirsi pronta a mostrarsi in pubblico con lui, Armando resta amareggiato e le propone di non vedersi più finché la donna non avrà deciso cosa vuole davvero.

Bellita, turbata dall’insoddisfazione di Cinta per le riprese del film, propone a Carchano di organizzare un’anteprima al ristorante, invitando i vicini, per convincersi del risultato. José andrà su tutte le furie vedendo che il film girato da Carchano racconta la storia di una bailadora arrivista, spudorata e senza talento dal nome Bellita del Campo. Genoveva incontra Santiago alla Pensione Roleno.

Genoveva intima a Santiago di allontanare Marcia da Felipe. Nel ristorante di Felicia, la proiezione del film rivela le reali intenzioni di Alfonso.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Felipe irrompe nella pensione per parlare in privato con Marcia e le propone di fuggire insieme, ma Marcia gli ricorda che è una donna sposata.

Marcia riesce a calmare Santiago e lo convince a non fare rappresaglie contro Felipe, promettendogli che rispetterà i propri obblighi matrimoniali.

Nel quartiere circola la voce che Susana sia andata con Armando al circolo e si sia lanciata con lui in un ballo davanti a tutti, rendendo pubblica la relazione.

Ramon e Carmen iniziano ad indagare sulla reazione fredda di Lolita dopo aver ricevuto in regalo la culla per il bambino. José denuncia Alfonso Carchano. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI