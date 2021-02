MARGARITA e BELLITA / Una vita

Nelle puntate di Una Vita in onda nei prossimi giorni, i telespettatori italiani della telenovela faranno la conoscenza di Margarita Carrion (Igo Lisbert), la moglie del regista Alfonso Carchano (Josep Maria Riera). Com’è noto, la donna riterrà Bellita del Campo (Maria Gracia) l’unica responsabile del suo fallimento come cantante, tant’è che avrà convinto il marito a coinvolgere con l’inganno Cinta (Aroa Rodriguez) e José Miguel (Manuel Bandera) nelle riprese di un film diffamatorio sulla donna. Partendo da ciò, si svilupperà una trama alquanto complicata…

Una Vita, news: Carchano viene arrestato

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Alfonso Carchano proietterà il suo film al Nuovo Secolo XX gestito da Felicia (Susana Soleto). Ovviamente, Bellita resterà di sasso quando capirà che il lavoro del regista parla in maniera assolutamente fasulla del modo in cui ha fatto carriera nel mondo dello spettacolo, ossia utilizzando dei sotterfugi e arrivando persino a sedurre uomini sposati o a derubare il suo stesso padre.

In quegli istanti, la Del Campo capirà che dietro Carchano c’è Margarita, la donna che ha sostituito all’improvviso (per via di un incidente in cui era stata coinvolta) nello spettacolo che le ha dato la maggiore notorietà.

A quel punto, Bellita tenterà di spiegare a Margarita che tutto è avvenuto in maniera casuale, ma la donna non ne vorrà proprio sapere e convincerà il marito a proseguire con la distribuzione internazionale del film, iniziativa che Bellita riuscirà a bloccare coinvolgendo un avvocato amico di Felipe (Marc Parejo).

Una Vita, trame: Bellita vuole aiutare Margarita

Tutto questo a cosa porterà?

Semplice: dato che i coniugi Carchano si troveranno in difficoltà economiche per i mancati introiti derivanti dal film, Bellita verrà presto invasa dai sensi di colpa per i nuovi problemi che – seppur difendendosi – avrà provocato a Margarita, la quale inizialmente dovrà fare a meno del marito poiché quest’ultimo trascorrerà alcuni giorni in carcere.

Dopo aver tentato di mandarle in incognito dei viveri grazie ad una bottega che prometterà di non fare a Margarita il suo nome, Bellita verrà presto “sgamata” anche in questa sua nuova opera di bene, tant’è che penserà in seguito di allestire uno spettacolo suo e di Cinta a calle Acacias al fine di raccogliere fondi per la donna.

Di primo acchito, Margarita rifiuterà anche questa idea, sostenendo di non volere la compassione di Bellita, ma poi si presenterà a sorpresa alla rappresentazione (anche se sverrà appena la Del Campo la inviterà a salire sul palco con lei).

Una Vita, spoiler: Margarita chiede perdono a Bellita… ma c’è da fidarsi?

Fatto sta che, il giorno successivo a tale accadimento, Margarita si presenterà da Bellita e, oltre a chiederle perdono per la guerra che le ha mosso quando era completamente accecata dall’odio, finirà per accettare il suo denaro, precisando che utilizzerà lo stesso per fare degli urgenti lavori di ristrutturazione nel suo appartamento malconcio.

Tuttavia, nonostante la pace raggiunta, Margarita darà presto l’impressione di non aver affatto dimenticato tutto il male che, a suo parere, la Del Campo le avrà fatto. E tale aspetto renderà la trama decisamente imprevedibile… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

