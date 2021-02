CASILDA / Una vita (Copyright foto: BOOMERANG TV)

Anticipazioni puntata 1126 di Una vita di mercoledì 17 e giovedì 18 febbraio 2021:

Alfonso cerca di portare l’accaduto a proprio vantaggio e si presenta come “vittima di censura” davanti alla stampa. Intanto Bellita è in ansia per la proiezione della pellicola e per la sua reputazione di donna e artista. Emilio scopre tuttavia che esiste un “quaderno rosso” di Carchano e lo cerca alla casa di produzione insieme a José, per poter incastrare il produttore.

Susana teme di non interessare più ad Armando, che invece le spiega il vero motivo del suo particolare comportamento.

Ramon scopre il motivo per il quale Lolita non apprezza i doni che le fa: la ragazza non vuole che suo figlio possa crescere viziato e desidera che capisca il valore dei soldi.

Marcia ha sempre più sospetti su Santiago, il quale non ricorda particolari fondamentali del suo passato.

Casilda celebra la messa in memoria del suo amatissimo Martin, circondata dall’affetto di tutti i vicini di Acacias.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)