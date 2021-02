SANTIAGO / Una vita

Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) dovrà vedersela con diversi “avversari” nelle prossime puntate italiane di Una Vita e uno dei suoi nemici sarà Santiago Becerra (Aleix Melé), il presunto marito di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Il forestiero non potrà infatti fare a meno di nutrire una “folle” gelosia per la consorte, che lo porterà a prendere seriamente in considerazione l’idea di sbarazzarsi del rivale.

Una Vita, news: Felipe procura un lavoro a Marcia ma…

Dalle anticipazioni scopriamo che tutto si innescherà quando Felipe si preoccuperà per le cagionevoli condizioni di salute di Marcia, che pur di procurarsi dei soldi accetterà persino di sostituire alcune ore Lolita (Rebeca Alemany); ciò avverrà perché la signora Palacios sarà ormai prossima al parto e avrà bisogno che qualcuno prenda il suo posto nella bottega di genere alimentari.

A quel punto, l’Alvarez Hermoso approfitterà di un’ospitata nelle tenuta del re, a cui avrà accesso per via della sua relazione con Genoveva (Clara Garrido), e farà sì che l’ambasciatore brasiliano possa prendere in considerazione l’idea di assumere la Sampaio come “donzella” della moglie.

Ad ogni modo, Felipe utilizzerà un tranello per paura che Marcia, sapendo del suo coinvolgimento, possa decidere di non presentarsi al colloquio di lavoro. In pratica, l’uomo non proporrà in prima persona l’impiego alla sua ex, ma chiederà all’amico Liberto (Jorge Pobes) di farlo. Tale escamotage si rivelerà efficace, dato che la donna sarà entusiasta del lavoro ed otterrà pure il permesso da Santiago.

Una Vita, spoiler: Santiago minaccia di uccidere Felipe

Un imprevisto rimetterà però in discussione tutto quanto: grazie ad un dialogo che si ritroverà ad ascoltare, durante il quale Casilda (Marita Zafra) sosterrà che Liberto non conosce alcun ambasciatore, Marcia capirà che dietro l’offerta che ha ricevuto c’è Felipe e, invece di prendersela con lui, approfitterà di un incontro fortuito in mezzo alla strada per ringraziarlo e ribadirgli che, in fondo, i sentimenti per lui sono sempre vivi.

Questo breve scambio di battute, però, verrà purtroppo intercettato da Santiago, il quale intimerà a Felipe di lasciare in pace Marcia e ribadirà a quest’ultima che, qualora il legale dovesse riavvicinarsi a lei, dovrebbe risolvere la questione da “vero uomo”, ossia fino a sporcarsi le mani di sangue. Uno scenario che spaventerà la Sampaio, la quale comunque lotterà affinché il Becerra possa darle egualmente il permesso di lavorare per l’ambasciatore.

Una Vita, trame: Felipe e Santiago sul punto di venire alle mani

In ogni caso, tutto ciò farà da preludio ad un altro tesissimo scontro tra i due uomini…

Eh sì. In vista del processo del trafficante di donne Cesar Andrade (Alvaro Baguena), Felipe avrà infatti bisogno che Marcia testimoni di fronte al giudice e per questo motivo, su consiglio di Ramon (Juanma Navas) e Liberto, sceglierà di recarsi alla pensione di Fabiana (Inma Perez Quiros) e Servante (David V. muro) per chiedere a Santiago di poter parlare con la Sampaio, in modo da stabilire una strategia.

Tuttavia, Felipe incontrerà per caso Marcia e si tratterrà a parlare con lei. Sarà l’ennesimo fatto che farà andare su tutte le furie Santiago, il quale fraintenderà completamente le intenzioni dell’avvocato. Di lì a poco, i due saranno sul punto di venire alle mani… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

