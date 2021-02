Davide e Chiara / Uomini e donne

Oggi (10 febbraio) è andata in onda la scelta di Davide Donadei, che ha tenuto compagnia ai telespettatori di Uomini e Donne per tanti pomeriggi sin da inizio stagione. Il suo è stato un cammino iniziato a settembre 2020 e concluso il 27 gennaio 2021, giorno della registrazione della puntata odierna. Sono stati cinque mesi ricchi di emozioni, contrasti e colpi di scena, i quali hanno avuto la loro centralità soprattutto nell’epilogo del suo percorso. Anche se la scelta è oramai già nota, noi di Tv Soap vi raccontiamo quello che è andato in onda.

Si comincia dall’ingresso in studio di Davide e anche dall’arrivo dell’ex tronista Gianluca De Matteis, il quale voleva essere presente alla scelta del suo amico. Quest’ultimo si dice molto emozionato e sicuramente dispiaciuto perché dovrà rifiutare una delle due ragazze.

Si fa accomodare a centro studio Beatrice Buonocore e vediamo gli istanti più significativi che lei e Davide hanno trascorso insieme. Al termine della visione del video, l’emozione di entrambi è sempre più evidente. Anche Chiara Rabbi entra in studio e, esattamente come successo con Beatrice, vengono mostrati i momenti più importanti del suo percorso con Davide.

Subito dopo, come di consueto, le due corteggiatrici si dirigono dietro le quinte, in attesa che Davide faccia ritornare una delle due, a cui purtroppo dirà di non essere la scelta.

Il Donadei, prima di richiamare una delle due ragazze, ringrazia la conduttrice Maria De Filippi e tutta la redazione per essergli stato vicino in tutti questi mesi. Fa quindi richiamare prima Beatrice, alla quale – facendo una sorta di excursus sul loro percorso – dichiara di essere rimasto colpito dalla sua sensibilità e che giorno dopo giorno il suo interesse cresceva sempre di più. Nonostante questo, però, si è reso conto che la scelta non poteva essere lei, perché il cuore gli suggeriva un altro nome.

Beatrice rimane profondamente delusa, tanto da dire al tronista che poteva evitare di esprimere determinate cose nei suoi riguardi, perché sapeva quello che provava per lui. Davide ci tiene a precisare di non averla mai presa in giro e che quello che ha provato è sempre stato sincero. Prima che Beatrice lasci lo studio, avviene un abbraccio molto emozionante con Davide, il quale poi si mostra estremamente commosso da quello che è successo. Interviene Gianluca dicendo che Davide non ha mai preso in giro nessuno e che il suo dispiacere del momento conferma tutto quello che di buono ha costruito.

In seguito fa il suo ingresso Chiara. Davide le dice di essere rimasto subito colpito da lei da un punto di vista estetico e che poi, conoscendola meglio, si è reso conto non solo di provare un forte sentimento ogni giorno in più che passava ma che cresceva pure sempre più una grandissima intesa, per questo ha capito che è proprio lei la sua scelta. Chiara ovviamente è molto emozionata e, dopo un abbraccio estremamente caloroso, risponde di “sì”. La nuova coppia viene accolta dai famosi petali rossi e i due poi si trovano a ballare un lento a centro studio, scambiandosi tenere coccole.

Al termine della puntata si parla del Maurizio che stava conoscendo sia Gemma che la dama Maria. L’uomo dichiara di essere uscito proprio con Maria e in questa circostanza la donna ha domandato alcune cose a Maurizio perché vuole capire il livello della loro conoscenza. Lui le risponde dicendole di voler capire a fondo l’entità del loro rapporto, dato che ha riscontrato nella donna comportamenti contrastanti: alcune volte si mostra estremamente coinvolta, altre invece è più distaccata. Secondo l’opinione di Gianni Sperti, Maria si comporta così perché non è veramente interessata.

Termina così non solo la puntata odierna, ma anche la messa in onda della registrazione. Nella prossima saranno presentati i due nuovi tronisti di Uomini e Donne. Appuntamento a domani alle 14.45 su Canale 5. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.