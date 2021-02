Nell’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne troviamo a centro studio i partecipanti degli over Sabina e Claudio. Sabina ci è rimasta un po’ male perché lui, a distanza di un mese, considera la loro solo una semplice frequentazione, anche se lei sente di essere più avanti nei sentimenti. Ciò viene fatto vedere tramite un riassunto video, nel quale però la stessa Sabina ammette da un lato che momentaneamente questo le sta bene, ma dall’altro dichiara che le cose potrebbero cambiare in maniera vertiginosa, con risvolti in modo negativo.

Quando l’uomo fa il suo ingresso in studio, Sabina dichiara che ha riflettuto molto su quanto successo ed è per questo che ha deciso di chiudere la loro conoscenza, perché pensa di meritare qualcosa di meglio, un uomo in grado di amarla totalmente. Non solo, la donna afferma che, in ogni loro singola uscita, si è resa sempre più conto di star uscendo con un amico e non con un uomo interessato al livello sentimentale, anche perché si è accorta che non c’è stata neanche un minimo di attrazione fisica. Claudio, consapevole di non essere ancora arrivato all’innamoramento, si dice d’accordo con la decisione di Sabina.

Si passa poi al cavaliere Gero, che è uscito con le dame Claudia, Laura e Licia. Lui, riguardo Claudia e Licia, ammette di non trovarsi a proprio agio con nessuna delle due, perché entrambe hanno figli e lui vorrebbe una persona con la quale costruire una famiglia da zero. Secondo l’opinione di Tina Cipollari, in realtà Gero non era interessato sin dal principio alle due donne e ciò che dichiara adesso sarebbe soltanto una scusa. Con Laura, invece, le cose vanno diversamente: hanno instaurato un buon rapporto e sono usciti insieme; se da un lato lei avrebbe voluto anche un bacio, dall’altro lui ha preferito frenarsi momentaneamente.

A centro studio troviamo la tronista Sophie Codegoni, che è uscita in esterna sia con Giorgio che con Matteo. Si comincia a far vedere proprio l’esterna di quest’ultimo, nella quale lui le fa recapitare un vestito molto elegante; si trovano poi nello studio completamente vuoto ed entrambi dichiarano di essere molto emozionati. Vediamo un’estrema complicità e anche molto divertimento. L’esterna termina con un bacio tra i due, scambiato tramite la mascherina.

Anche l’uscita con Giorgio va bene, fanno un giro in quad e si divertono molto. E pure con lui si denota molta complicità, infatti i due ragazzi sono parecchio vicini e si scambiano un bacio attraverso la mascherina. Una volta tornati in studio, Sophie ammette di provare sintonia con entrambi, pure se comunica di avere una lieve preferenza tra i due. Inoltre dice di essere vicina ad una scelta, manca veramente poco. Ed è per questo che ha deciso di non continuare le sue esterne senza far spegnere le telecamere, per avere rispetto nei confronti di tutti e due i suoi corteggiatori.

