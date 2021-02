Riccardo Guarnieri / Uomini e donne

L’inizio di una nuova settimana in compagnia di Uomini e Donne coincide esattamente con l’inizio di una nuova registrazione, effettuata il 3 febbraio. Oggi (lunedì 15) si è cominciato dalle avventure di Gemma Galgani.

Al termine di una scorsa puntata eravamo rimasti con il triangolo che vedeva protagonisti proprio la Galgani, il terzo Maurizio e la dama Maria. Gemma nella puntata odierna è convinta che l’uomo e Maria la stiano usando per rimanere al centro dell’attenzione e questa convinzione è appoggiata dal fatto che Maurizio e Maria avrebbero fatto una fotografia per far parlare di loro. Poi ci sarebbe stato un quadro che un amico di Maurizio avrebbe realizzato per Gemma, un’opera che racchiude la loro conoscenza.

Ciò suscita nella Galgani diversi dubbi, perché in un loro incontro lei avrebbe tentato un avvicinamento fisico, ma lui ha rifiutato. In definitiva, l’uomo viene accusato di volere visibilità al centro dello studio, mentre in realtà non sarebbe interessato né a Maria né a Gemma. Maurizio prova a difendersi dicendo di essere incuriosito dalle donne e che vuole un po’ di tempo per conoscerle meglio.

A domanda diretta della conduttrice, Maurizio risponde che Gemma le piace tanto, solo che ha i suoi tempi per capire se effettivamente poter costruire qualcosa con lei.

Secondo l’opinione di Tina Cipollari, l’uomo sta incredibilmente fingendo e dovrebbe abbandonare il programma perché sta prendendo in giro non solo Gemma ma anche la redazione. Arrivati a questo punto, Maria De Filippi si dice d’accordo nel voler dare del tempo a Maurizio e poi gli propone di uscire dietro le quinte una mezz’oretta con Gemma e poi sempre lo stesso tempo con Maria, per aiutarlo a decidere meglio con chi delle due continuare la conoscenza.

Mentre la Galgani e Maurizio sono fuori dagli studi, al centro viene fatto accomodare un nuovo cavaliere, Alessandro, che ha di fronte diverse signore tra cui Roberta Di Padua. Quest’ultima doveva uscire con Alessandro, perciò ha avvisato Riccardo Guarnieri che avrebbe fatto questo incontro. Ma il Guarnieri ha detto a Roberta di volerle parlare di alcune cose importanti. La Di Padua è rimasta stranita da queste dichiarazioni, anche perché da circa due settimane si sentivano meno e nel frattempo lui dichiarava sempre le solite intenzioni.

Roberta quindi ha deciso di non uscire con Alessandro e avrebbe a quel punto rivelato a Riccardo di essere sulla strada dell’innamoramento, cosa che purtroppo al momento l’uomo non riesce a provare. Oltretutto emerge che in alcuni loro precedenti incontri, il Guarnieri si sarebbe dimostrato meno caloroso del solito, a tal punto che la Di Padua ha capito che probabilmente avrebbe smesso di piacergli.

Lui le risponde dicendole che in quei giorni erano successi alcuni imprevisti, che lo avevano distratto. Tutto questo non convince né la stessa Roberta né gli opinionisti in studio, i quali sono sempre più certi dello scarso interesse del Guarnieri.

Come si evolveranno le vicende affrontate nella puntata di oggi? Lo sapremo sicuramente nei prossimi giorni, per adesso Uomini e Donne finisce così, appuntamento a domani alle 14.45 su Canale 5. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.