Matteo e Sophie / Uomini e donne

Oggi (19 febbraio) è andata in onda la scelta di Sophie Codegoni, il cui percorso ha emozionato telespettatori e pubblico presente in studio sin dal mese di settembre 2020, quando ha fatto il primo ingresso nel programma. Questi per lei sono stati mesi decisamente significativi, tra mille dubbi, ripensamenti e sicuramente parecchie certezze. Tutto ciò per arrivare con una maggiore consapevolezza nel giorno della sua scelta, registrata il 9 febbraio, ma trasmessa su Canale 5 proprio in data odierna.

Partiamo con l’ingresso in studio della tronista, che viene accolta da una sorpresa molto toccante; interviene in trasmissione la madre, facendole un grande in bocca al lupo e dicendosi orgogliosa della figlia. In seguito arrivano anche l’ex tronista Davide Donadei con Chiara Rabbi, ragazza che lui ha scelto. Successivamente anche i due corteggiatori di Sophie, Giorgio e Matteo, giungono a centro studio.

Si comincia quindi con il vedere inizialmente gli istanti più belli che la tronista ha vissuto con Giorgio Di Bonaventura e poi succede la stessa cosa con Matteo Ranieri. Non solo, Sophie ha trascorso due giornate intere con entrambi i corteggiatori, che infatti vengono mostrate al pubblico. In tutti e due i casi notiamo forti emozioni, costellate da commozione e gioia.

I due ragazzi, dopo questo momento, si dirigono dietro le quinte perché (come succede sempre durante le scelte) devono aspettare il loro turno. Sophie quindi decide di richiamare in studio prima Giorgio, al quale fa una sorta di riassunto del loro percorso. La Codegoni gli dice che sin da subito l’ha colpita, soprattutto perché ha un lato apparentemente forte ma profondamente sensibile. Aggiunge che l’ha fatta crescere molto e che è stato in grado di insegnarle che l’orgoglio non porta da nessuna parte.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Nonostante questo però, Sophie comunica a Giorgio che non è lui la persona con la quale voler iniziare una relazione fuori dalla trasmissione. Il ragazzo le risponde dicendole di aver compreso fino in fondo il senso del suo discorso e le augura ogni bene possibile.

Successivamente viene richiamato l’altro corteggiatore, Matteo. La tronista gli dice di aver avuto con lui tutte le emozioni possibili ed immaginabili, dal pianto, alla rabbia, al sentimento. Poi gli dice di essere rimasta colpita dal suo lato estetico e che piano piano ha capito che la bellezza esteriore corrispondeva anche a quella interiore. Oltretutto si è resa conto di non avere nulla in comune con il suo corteggiatore, ma nonostante ciò ha capito che il Ranieri potrebbe essere la persona con la quale costruire qualcosa di importante…ed è per questo che la scelta è lui!

Matteo ne rimane molto commosso e l’emozione è sempre più forte, tanto da arrivare ad abbracciarla e a dirle il famoso “si”. I petali rossi non si fanno attendere e la neo coppia appare felice di poter cominciare insieme un nuovo percorso di vita. È così che finisce una settimana in compagnia di Uomini e Donne, culminata con un’emozionante scelta. Appuntamento a lunedì 22 febbraio alle 14.45 su Canale 5. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.