Uomini e donne oggi, 25 febbraio: Roberta stupita per Riccardo e Antonella

Nuovo appuntamento pomeridiano in compagnia di Uomini e Donne; oggi (25 febbraio) abbiamo avuto modo di vedere la prima parte della registrazione tenutasi il 16 di questo mese. Si inizia, diversamente dalle altre volte, dalla presentazione di una nuova signora: si chiama Isabella, nata a Roma, ma vive e lavora a Ravenna. Divorziata da 15 anni, non ha figli e al momento non è attratta da nessun uomo del parterre.

Si presenta anche un’altra dama: si chiama Elsa, 72 anni, nata a Roma, ma vive a Vicenza. Dice di aver lavorato a Torino ed è per questo che ha conosciuto in passato Gemma. E, a proposito della bionda dama piemontese, si continua proprio da lei, facendoci vedere sia un riassunto di quello andato in onda la volta scorsa e sia il suo sfogo con la redazione, nel quale si scaglia duramente non solo contro Maurizio il poeta (accusandolo di essere ipocrita) ma pure contro l’opinionista Tina, dicendole di intromettersi continuamente nelle sue conoscenze.

Gemma quindi fa il proprio ingresso in studio e subito viene attaccata da Tina, la quale le dice di essere stata incoerente nella sua conoscenza con Maurizio perché è sempre stata piuttosto critica, dunque non può accusarlo di falsità. L’uomo arriva a centro studio e, rivolgendosi alla Galgani, le dice che si è sempre presa troppo sul serio e questo a lungo andare può risultare molto pesante, per questo ha capito di essere incompatibile. Oltretutto si è reso conto di essere attratto da un’altra signora, Paola, e quindi con Gemma non può proprio più esserci nulla. Anche lei dichiara quindi di non essere più interessata.

È il momento poi di Riccardo Guarnieri, che sta conoscendo la dama Antonella. Ciò lascia stupita Roberta Di Padua, la quale non sapeva di questa conoscenza tra l’uomo e Antonella. Quest’ultima dichiara di essere uscita a cena con il Guarnieri ed è stata molto bene. Interviene Roberta dicendo di aver avuto uno scambio di messaggi con Riccardo, soprattutto il giorno di San Valentino, nei quali entrambi si sono detti di mancarsi. E questo concetto il Guarnieri lo ribadisce anche in puntata, aggiungendo pure di essere sicuro che Roberta abbia preso con troppa avventatezza la decisione di chiudere la frequentazione.

D’altra parte la Di Padua non riesce a capire come mai l’uomo dica questo e intanto inizi altre frequentazioni. Riccardo si difende dicendo che non si aspettava delle accuse legate alla sfera intima da parte della donna. Roberta afferma che, nonostante questo, ha sempre voglia di costruire qualcosa di importante con lui, perché si dice sempre più innamorata.

Come finirà la storia tra Riccardo e Roberta? Riusciranno i due a trovare un punto d'incontro? Oppure decideranno di comune accordo di chiudere definitivamente? Avremo la risposta a tutte queste domande sicuramente nelle prossime puntate: per oggi Uomini e Donne termina qui e dà appuntamento al pubblico domani alle 14.45 su Canale 5 con l'ultima puntata non solo della settimana ma anche del mese di febbraio.