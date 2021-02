Uomini e donne

Nuovo appuntamento pomeridiano per Uomini e Donne. Oggi (3 febbraio) si continua con la registrazione del 20 gennaio. Ieri ci eravamo lasciati con a centro studio il cavaliere Giancarlo, il quale ha accusato Aurora Tropea di esortare i propri seguaci a commentare negativamente sui social non solo le foto che inserisce sul suo profilo, ma anche quelle dei propri figli. L’uomo dice inoltre che Veronica Ursida, ex partecipante al programma, nonché amica di Aurora, lo attaccherebbe sui social insultandolo tramite profili falsi. La Tropea cerca di difendersi, dichiarando che non è lei ad insultare sui social, ma è lui che sui suoi profili pubblica provocazioni e frecciatine nei suoi riguardi.

A proposito di Veronica, la conduttrice Maria De Filippi comunica che la donna sta chiedendo alla redazione di tornare in trasmissione, ma gli autori non stanno accettando il suo ritorno.

In un secondo momento, Giancarlo insinua che Aurora stia fingendo nelle conoscenze: se da un lato dichiara di non volersi spingere oltre con un uomo, dall’altro Giancarlo afferma di possedere alcuni filmati piuttosto “particolari” della donna. Aurora quindi, non temendo nulla e avendo la coscienza pulita, esorta l’uomo a farli vedere davanti a tutti. In seguito viene quindi mostrato al pubblico questo video, ma alla fine nel filmato si vede solo la Tropea davanti al camino che si riprende con la videocamera del cellulare.

Aurora, delusa dalla situazione che si è venuta a creare, in un primo momento decide di uscire fuori dallo studio in lacrime, ma poi rientra per qualche secondo perché pretende le scuse di Giancarlo, soprattutto legate ai filmati e alle insinuazioni che ha fatto su di lei.

L’uomo quindi da un lato si scusa, ma dall’altro continua a ribadire di essere stanco dei continui insulti ricevuti sui social. Dopo queste scuse, Aurora esce nuovamente dallo studio, dichiarando di non voler far più rientro. Sarà davvero così? Lo sapremo sicuramente nelle prossime puntate.

In un secondo momento, Giancarlo inizia a fare un discorso circa le proprie frequentazioni sentimentali avute negli ultimi anni, dichiarando che c’è stato un periodo in cui usciva con molte donne; poi, resosi conto di commettere uno sbaglio, ha deciso di prendersi un periodo di riflessione e concentrarsi su se stesso. Aurora quindi sarebbe stata la donna con la quale riaprire un po’ la chiave dei sentimenti ed è per questo motivo che è rimasto male di alcuni suoi presunti atteggiamenti aggressivi.

Successivamente, forse resosi conto maggiormente del fatto di aver esagerato con Aurora, Giancarlo chiede alla conduttrice di raggiungere la Tropea dietro le quinte, proprio per parlarle. Finisce così non solo una puntata decisamente movimentata, ma anche la messa in onda della registrazione. Uomini e Donne torna domani alle 14.45 su Canale 5. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.