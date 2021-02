GEMMA / Uomini e donne

Comincia una nuova settimana in compagnia di Uomini e Donne, il dating show dei sentimenti di Mediaset presentato da Maria De Filippi. Vedremo lo sfogo dietro le quinte di Gemma, che nella scorsa registrazione ha avuto da ridire sull’atteggiamento di Tina e Maurizio.

La Galgani, che nelle scorse puntate aveva deciso di riprendere la conoscenza proprio con Maurizio, è ancora visibilmente scossa dal comportamento del poeta e non sembra a proprio agio in sua compagnia, dando l’impressione di continuare la frequentazione in maniera forzata.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

A questo punto risulta decisivo l’intervento dell’opinionista Gianni Sperti, il quale inviterà Maurizio e Gemma a chiudere definitivamente la loro storia, visto che già in precedenza avevano manifestato l’intenzione di non vedersi più. A questo punto cala nuovamente il sipario sulla coppia composta dalla Galgani e il poeta, questa volta definitivamente.

Da segnalare l’irriverente sketch che vede protagonista Tina Cipollari, “nemica giurata” di Gemma, che durante la messa in onda salirà in regia per spegnere il microfono alla dama torinese e attivare un filtro che distorce la voce della donna trasformandolo nel verso della papera.

Insomma, ne vedremo davvero delle belle nella puntata odierna di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.