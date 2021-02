GEMMA / Uomini e donne

Anche oggi su Canale 5 va in onda una nuova imperdibile puntata di Uomini e Donne, il talk show dei sentimenti di Mediaset condotto da Maria De Filippi. Ieri la trasmissione sì è conclusa sul più bello, lasciando in sospeso la vicenda che vede come protagonisti Gemma, Maurizio e Maria.

La De Filippi ha chiesto a Maurizio di capire con quale dama ha intenzione di approfondire la conoscenza. L’uomo infatti ha domandato di avere una settimana per potersi schiarire le idee, ma la padrona di casa sembra intenzionata a pigiare il piede sull’acceleratore. Con un astuto trucco la De Filippi ha cercato di indurre Maurizio alla scelta, facendolo uscire dietro le quinte prima con Gemma e poi con Maria.

Tutto ciò è nato dopo che su Maurizio sono cadute delle accuse, come quella che lo vorrebbe in trasmissione solamente per ottenere successo e visibilità. Nella puntata odierna il cavaliere apparirà alquanto indifferente di fronte alla sensualità di Gemma, comportamento che farà capire chiaramente come l’interesse dell’uomo verso la Galgani fosse tutt’altro che sincero.

Al contrario, Maurizio sembrerà essere molto preso da Maria, che sfodererà per conquistarlo tutta la sua femminilità. Come finirà questa situazione?

Spazio anche a Nicole e Ciro. I due, che da un po’ di tempo hanno iniziato a frequentarsi con assiduità, riveleranno di trovarsi molto bene in compagnia, circostanza che li spingerà a continuare la loro conoscenza in esclusiva. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.