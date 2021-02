SOPHIE / Uomini e donne

Primo appuntamento della settimana con Uomini e Donne questo pomeriggio su Canale 5. Tanti i protagonisti che si accomoderanno a centro studio per fare il resoconto delle loro conoscenze. Riguardo al trono classico, Sophie si scuserà con Matteo del comportamento avuto nella scorsa registrazione. Lei aveva infatti lasciato solo il Ranieri a centro studio per rincorrere Giorgio, il quale, adirato, era fuggito dietro le quinte. Matteo non sembra arrabbiato e accetta serenamente le scuse, dicendo che ormai ha capito il carattere della tronista ma che comunque si aspettava una reazione diversa dopo la romantica esterna organizzata dal corteggiatore la scorsa volta.

Manderanno poi in onda il fuori onda in cui Sophie corre da Giorgio per chiarire dopo i litigi delle scorse settimane. La donna appare molto tranquilla e a proprio agio in compagnia del Di Bonaventura, con il quale riesce a fare pace dopo settimane di tensione. La Codegoni rivela a Giorgio di aver sentito la sua mancanza in queste settimane e che, anche quando è in compagnia di Matteo, non può fare altro che pensare a lui.

Uomini e donne spoiler: NICOLE e CARLO, lei ha dei timori…

In studio la ragazza sottolinea le parole proferite in camerino e ciò fa storcere il naso a Gianni Sperti, il quale cercherà di scatenare in Matteo una reazione forte. Sophie inoltre rivelerà che in questa settimana in cui non è uscita con nessuno ha sentito la mancanza di un corteggiatore in particolare. Chi sarà?

Si passa poi al trono over con Nicole e Carlo. I due hanno litigato durante tutta la settimana perché lei teme che la lontananza dell’uomo (che lavora in Florida) possa compromettere un domani la loro relazione. Nella discussione metterà il becco Armando, che vorrà capire come può Nicole provare sentimenti forti per Carlo quando diceva di provare attrazione anche per lui.

Scopriremo infatti che tra Armando e Nicole c’è stato anche un bacio, tenuto nascosto perché lei non ha intenzione di proseguire la conoscenza con l’Incarnato, definito come “un personaggio”. La dama ci terrà a spiegare che, seppur sia attratta fisicamente dal cavaliere partenopeo, non gradisce il modo in cui lui si comporta con le donne. Detto questo, Armando decide di rompere definitivamente la relazione con Nicole, la quale prosegue invece la frequentazione con Carlo.

Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)