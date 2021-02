UOMINI E DONNE oggi, 22 febbraio 2021: Gemma e il poeta, è rottura!

Gemma / Uomini e donne

Il 10 febbraio è avvenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, che in video è iniziata oggi (22 febbraio) e terminerà fra qualche giorno. Andiamo a vedere cosa è successo. Si parte dalle dinamiche sentimentali che riguardano la dama Gemma Galgani, la quale in uno sfogo con la redazione dichiara di non sentirsi speciale per nessuno, e questo la ferisce molto soprattutto dopo le recenti delusioni amorose ricevute dai due Maurizio.

E, a proposito di Maurizio, si parla del poeta. Eravamo rimasti che Gemma sarebbe dovuta andare a cena con lui, ma a quanto pare lui avrebbe all’improvviso rifiutato l’uscita perché avrebbe avuto un colpo di fulmine per una signora partecipante al parterre femminile. Questo suscita in Gemma molta delusione e sofferenza, sensazioni che emergono anche a centro studio sia quando è da sola e soprattutto quando si trova davanti proprio Maurizio.

Quest’ultimo annuncia di essere rimasto folgorato da Paola, una nuova dama, anche perché ha riscontrato nel rapporto con la Galgani numerosi fraintendimenti e discrepanze. Poi, oltretutto, non gli è andato bene il fatto che Gemma abbia mostrato interesse per altri signori, come un altro suo omonimo. Ed è per questo che la loro conoscenza può essere definita conclusa.

Si passa poi alla dama Sabina, facendoci vedere il riassunto di ciò che è successo con il cavaliere Claudio. La donna aveva deciso di chiudere la conoscenza perché si è resa conto che l’uomo non provava i suoi stessi sentimenti, ma Claudio – dopo circa un paio di settimane di assenza – ha capito di sentire la mancanza della donna. Questo in realtà non trova riscontro in Sabina, la quale dichiara che, se una persona sente la mancanza di un’altra, può benissimo chiamarla oppure andarla a trovare e non limitarsi a dirlo con un semplice messaggio sul cellulare.

Emerge dai loro discorsi che sussiste ancora molta rabbia e si capisce che potrebbe esserci ancora del sentimento tra di loro, tanto che la conduttrice Maria De Filippi dichiara che, quando capita un sentimento bello tra due persone, è un peccato che lo si lasci scappare. Interviene quindi l’opinionista Tina Cipollari, la quale è sicura che l’uomo non sia mai stato realmente interessato, perché altrimenti si sarebbe comportato diversamente. Arrivati a questo punto, Sabina decide di chiudere definitivamente il rapporto con Claudio, anche perché adesso la donna sta frequentando Nicola.

Al termine della puntata si presenta la signora Paola (che ha suscitato interesse da parte del poeta): ha 43 anni, viene da Santa Marinella, non è mai stata sposata, non ha figli ed è single da tanto tempo. Vuole una persona in grado di stravolgerle la vita e, essendo molto impegnata da un punto di vista lavorativo, desidera un compagno che accetti non solo questo fatto ma anche la componente di essere coinvolta nella propria vita.

