SAMANTHA / Uomini e donne

Oggi (23 febbraio) a Uomini e Donne si continua la messa in onda della registrazione del 10 febbraio. Il primo argomento trattato riguarda la presentazione di una nuova tronista: si chiama Samantha, ha 30 anni, si è sempre sentita una donna diversa, perché si definisce una persona capace di vedere oltre le apparenze. Dice di aver avuto una serie di infatuazioni deludenti e dichiara di aver capito che la bellezza della vita è trovare l’unicità in ciascuno di noi.

Dopo il video di presentazione, la ragazza fa il proprio ingresso in studio e subito ha modo di conoscere i ragazzi scesi per un appuntamento al buio. Se ne presentano inizialmente due, Ugo e Giuseppe, i quali lavorano nel mondo della ristorazione e si dicono predisposti nel trovare una persona con la quale costruire una vera storia d’amore. Un altro ragazzo, Roberto, è un ricercatore scientifico. Anche Alberto si presenta: è agente di commercio e apprezza l’autoironia. Maria De Filippi propone un primo ballo per sciogliere il ghiaccio e la tronista decide di danzare con Roberto.

Dopo questo momento, si passa poi con a centro studio Armando Incarnato, Gero e Alessandro, con di fronte Maria, un’altra dama. La donna precisa di averli soltanto sentiti telefonicamente. Comincia a parlare di Gero, dicendo che in studio non arriva tanto perché parla poco, ma privatamente fa molti discorsi, è un ragazzo profondo, ama molto gli animali e vale la pena conoscerlo. Alessandro è un tipo vulcanico e molto simpatico. Lui è un uomo molto presente a livello telefonico, ma per qualche momento ha pensato di chiudere la conoscenza perché ha riscontrato delle discrepanze, perché nel frattempo lui sta frequentando anche altre donne e questo non sa se è una cosa che potrebbe starle bene.

Con Armando invece sembrano esserci dei problemi, perché a quanto pare lei avrebbe dei difficoltà con genitori (i quali non sono del tutto felici che la figlia possa far parte del programma). Ed è per questo che Armando sostiene che, se così stanno le cose, dovrebbe omettere determinate circostanze legate alla conoscenza, perciò decide di non continuare la frequentazione. Anche la donna decide di interrompere, perché ha capito che lui non è l’uomo che potrebbe starle a fianco.

Successivamente è il turno dei due nuovi tronisti, Giacomo e Massimiliano, i quali sono usciti con la stessa corteggiatrice: Vanessa. Si fa vedere prima l’esterna con Giacomo, nella quale avviene uno scambio di esperienze lavorative da parte di entrambi. Al termine dell’esterna, la ragazza dichiara che non uscirebbe più con Giacomo, perché ha capito di essere completamente diversa da lui e si sente più affine con Massimiliano. Anche Giacomo, una volta tornati in studio, si trova pienamente d’accordo con la corteggiatrice.

Diverso è il pensiero di Massimiliano, il quale ha riscontrato nella ragazza diverse cose in comune. Infatti notiamo una certa sintonia anche nell’esterna, sintonia che viene confermata anche una volta finita la visione del filmato. Massimiliano inoltre è uscito anche con un’altra corteggiatrice di nome Althea, ma dalle sue stesse parole emerge che momentaneamente non ha pensato né all’una e né all’altra.

Uomini e Donne termina così, appuntamento a domani alle 14.45 con una nuova puntata in onda su Canale 5.