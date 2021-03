Don Diamont è Bill Spencer a Beautiful © John Paschal / JPI Studios

Si è dovuto attendere, ma alla fine pare proprio che Bill Spencer avrà dopo tanto tempo la sua nuova storyline di rilievo. Già lo scorso autunno, il produttore e capo sceneggiatore di Beautiful, Brad Bell, aveva anticipato che per l’editore c’era in serbo una storia che sarebbe cominciata a inizio 2021 e così, sebbene il nuovo anno sia partito da un po’, quella promessa sembra ora concretizzarsi.

Nelle recenti puntate americane della soap, Bill pare aver ottenuto il perdono di Katie Logan, per quanto solo i prossimi episodi ci diranno se, effettivamente, la coppia sarà tornata veramente insieme. Ma intanto, la prossima sfida per loro è dietro l’angolo!

Vi abbiamo infatti già riportato come, molto presto, sia il detective Sanchez che il vice capo della polizia Baker si riaffacceranno sulla scena e lo faranno per indagare su un violento crimine: un omicidio, nel quale Bill in qualche modo si ritroverà coinvolto. Il comunicato cita:

Bill ha una storia importante in arrivo, sarà coinvolto in una trama in cui qualcuno verrà ucciso; sarà profondamente inserito in questo mistero.

Nuove tinte thriller e di giallo stanno insomma per colorare la soap: ma chi sarà la vittima? Difficile dirlo, anche se per ora in pole position ci sarebbe Vinny Walker, reo di aver falsificato il test di paternità legato alla nuova gravidanza di Steffy Forrester. Il ragazzo, ormai lo sappiamo bene, è solito anche spacciare illegalmente sostanze d’abuso: quest’attività potrebbe in qualche modo costargli la vita? Per ora il giovane è nei radar della polizia per il crimine compiuto nel laboratorio d’ospedale, grazie ad una denuncia esposta direttamente a Baker da parte di Ridge Forrester.

Indipendentemente però da chi sarà a perdere la vita, Bill sarà davvero colpevole o si ritroverà sospettato ingiustamente? Le anticipazioni segnalano che le vite dei Forrester, dei Logan e degli Spencer stanno per cambiare per sempre… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

