Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 14 a sabato 20 marzo 2021: Brooke non crede che il figlio di Ridge sia cambiato, anzi è convinta che sia sempre ossessionato dalla figlia. Brooke non riesce a convincere Hope a non far tornare Thomas a lavorare con lei. Hope, pur tra mille incertezze, conferma anche Zoe in passerella, anche se il male che le ha fatto non sarà mai dimenticato.

Le voci del rapporto tra Zoe e Thomas arrivano fino all’orecchio di Carter. Steffy spiega a Brooke come Liam le abbia chiesto di riprendere Zoe nell’azienda, per spiare Thomas nel comportamento che terrà con Hope.

Thomas ringrazia la famiglia per il sostegno e la fiducia che gli hanno dato, ma soprattutto ringrazia Hope per averlo fatto tornare nella sua vita. Steffy, Brooke, Wyatt e Liam sono a conoscenza di un piano in cui è coinvolta Zoe: lei dovrà spiare i comportamenti di Thomas e capire se la sua ossessione per Hope sia finita o no.

Brooke e Liam sono preoccupati e non credono al cambiamento di Thomas, ma in tutto questo Zoe sembra essere diventata la ragazza di Thomas.

La competizione che vede Steffy e Sally contro Hope e Thomas con le loro linee di moda si fa più agguerrita. Steffy e Sally parlano di Thomas . Steffy sta cercando di capire se il fratello sia davvero cambiato come vuole far credere a tutti. Anche Brooke e Liam ne stanno parlando, ma con molte meno speranze in merito ad un suo cambiamento reale.

Hope e Thomas lavorano alla collezione e la ragazza si accorge che lui sta approfittando della loro vicinanza sul lavoro per toccarla e accorciare di nuovo le distanze.

Hope, sospettosa, chiede spiegazioni a Thomas, ma lui riesce a convincerla di non avere più nessuna ossessione su di lei e di essere pronto per una nuova relazione con Zoe. Il primo appuntamento tra Thomas e Zoe fa sperare a Steffy che suo fratello sia cambiato, ma Brooke non è della stessa idea; lei crede che la sua sia una manovra per far pensare a tutti che abbia dimenticato Hope.

Steffy rassicura Brooke dicendo che Zoe capirà se Thomas le sta mentendo. Anche Hope spera che Thomas ami finalmente un’altra donna, ma Liam nutre dei dubbi. Intanto Thomas fa di tutto per convincere Zoe del suo amore per lei.

Thomas, dopo aver passato la notte con Zoe ed essere stato colto in flagrante da tutta la famiglia, invita la giovane Buckingham a passare la vigilia di Natale con i Forrester. Gli altri, con qualche perplessità, estendono l’invito. Ridge chiede a Brooke di trascorrere la serata con loro, nonostante tutti i problemi, ma Brooke dice di non voler incontrare Thomas.

Hope si fa raccontare da Thomas la serata con Zoe e lui, per provocarla, le dice che Zoe sta diventando molto importante per lui. Thomas sembra essere sulla buona strada per cambiare vita, visto che il rapporto con Zoe lo rende sereno. Hope non sembra apprezzare molto la relazione.

