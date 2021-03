Hope, Liam e Steffy / Beautiful

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 7 a sabato 13 marzo 2021: Brooke è in ansia al pensiero che Hope lavori con Thomas. Brooke la avvisa sul fatto che lui miri a lei e aggiunge che Thomas ha un urgente bisogno di aiuto, prima che il suo male degeneri. Liam intanto intende smascherare Thomas grazie all’aiuto di Zoe.

Hope cerca in tutti i modi un nuovo stilista per la “Hope for the Future”, ma non riesce a trovarlo. Liam pensa che Zoe possa rappresentare il miglior modo per entrare nella mente di Thomas e per comprendere quali siano le sue reali intenzioni, dunque il piano è quello di far assumere nuovamente la ragazza alla Forrester Creations.

Il comportamento di Thomas ha stancato tutti, a parte Steffy che ancora accetta di credergli . Intanto Brooke appare sconsolata davanti a una nuova richiesta di Ridge di perdonare il figlio.

Per far passare il messaggio che lui sta cambiando, Thomas ha fatto assumere Zoe e la bacia quando vede arrivare Hope. Ma tutti sono piuttosto diffidenti riguardo a questa strana svolta: che sia un nuovo metodo per arrivare a Hope Logan?

Hope ingaggia Thomas alla Hope for the future, dopo aver ottenuto un non facile permesso da parte di Liam (Scott Clifton). La ragazza è costretta a procedere in tale direzione per battere Steffy nella sfida di moda, ma ovviamente l’unico che ne è felice è Thomas! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

