FLO / Beautiful

Il momento di perdono in casa Logan, a cui da tempo vi accenniamo, sta arrivando: nelle prossime puntate americane di Beautiful, Flo Fulton verrà ufficialmente riaccolta in seno alla famiglia paterna. Ci è voluto un po’ di tempo, ma alla fine anche Brooke e Donna decideranno di lasciarsi alle spalle il ruolo avuto dalla figlia di Storm nello scambio di culle che, per mesi, ha portato Hope a pensare che la sua Beth fosse nata morta.

Tenere Flo lontana dalle parenti è stato, da un punto di vista narrativo, piuttosto semplice: il personaggio infatti, a parte la storyline che ha chiuso il triangolo con Wyatt Spencer e Sally Spectra (di cui in Italia stiamo assistendo alle prime avvisaglie), è stato lasciato nelle retrovie assieme al figlio di Bill.

Beautiful, anticipazioni USA: per FLO è tempo di essere perdonata!

La coppia ha vissuto dunque un lungo periodo di serenità, oscurato solo dall’esilio che Flo ha continuato a subire da parte del clan Logan. Di recente, la figlia di Shauna è tornata ad esprimere il suo rammarico per la situazione, nonché il pentimento per quanto fatto appena arrivata a Los Angeles. Spronata dallo stesso Wyatt e da mamma Shauna, Flo continua a preservare la speranza per il perdono.

Proprio Wyatt ha deciso di appellarsi a Katie, l’unica ad avere dei rapporti più distesi con la nipote, perorando la causa di Flo e chiedendole di fare breccia nelle resistenze delle altre Logan: per Wyatt è giunto il momento del perdono, visto che in pratica tutte le altre persone coinvolte nella questione lo hanno ottenuto da tempo.

E così Katie riunirà le sorelle per prendere una decisione definitiva sui rapporti strappati con la figlia del fratello, riuscendo stavolta a convincerle a riaccogliere Flo tra loro. Flo sarà commossa quando riceverà dalle zie un bel gesto distensivo che metterà la parola fine ai dissapori.

Beautiful, news americane: BILL vuole riavvicinarsi a KATIE

Ma, come già riportatovi da tempo, non sarà questo l’unico momento di perdono per le Logan: contemporaneamente a tutto ciò, infatti, Bill riuscirà ad approfittare di una breccia nel muro alzato da Katie tra loro per riavvicinarsi definitivamente alla donna.

Pare però che non sarà questa la storyline per la coppia che era stata annunciata lo scorso autunno dal capo sceneggiatore Brad Bell, almeno stando a quanto dichiarato da Heather Tom, l’interprete di Katie. Il suo alter ego ha goduto sempre più di lunghi periodi di assenza dalla scena della soap, dove le storyline importanti (e soprattutto protratte nel tempo) si sono fatte per lei sempre più rare, ma l’attrice non è stata nel frattempo con le mani in mano.

Riconoscente per la possibilità che da sempre la produzione lascia agli interpreti di dedicarsi ad altri progetti, ha dichiarato a Soap Opera Digest di essersi cimentata nella regia. Dopo alcune esperienze collezionate negli anni dirigendo la registrazione di alcune puntate di Beautiful (l’ultima lo scorso ottobre), la Tom è ora passata dietro la telecamera di alcune serie tv di successo quali “Good Trouble” e il nuovo “Dynasty”. Ma ci sarebbero novità in arrivo anche per la sua Katie:

Ho una storia in arrivo da interpretare. Mi sento così fortunata che Brad Bell mi sia così di supporto. Speriamo di recuperare il ritmo di vita di una volta quando il Covid sarà passato!

