Una vecchia rivalità sta per accendersi nelle prossime puntate italiane di Beautiful. Tra Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) e Quinn Fuller (Rena Sofer) sarà infatti di nuovo scontro e tutto ciò avrà a che fare con la presenza di Shauna Fulton (Denise Richards) a villa Forrester.

Cerchiamo di capire insieme quello che succederà…

Beautiful, trame: Brooke vuole affrontare Shauna ma…

Le anticipazioni indicano che tutto partirà nel momento in cui Brooke considererà di troppo la presenza di Shauna sotto lo stesso tetto di Eric (John McCook) e Quinn. La Logan non riterrà infatti giusto che colei che, a suo dire, ha causato la sua rottura con Ridge (Thorsten Kaye) abbia trovato ospitalità a casa del suocero, dunque andrà lì con l’intenzione di affrontarla per “rimetterla al suo posto”.

Da quel momento gli eventi piegheranno una piega inaspettata. Per quale motivo? Una frase di Brooke, ascoltata per caso da Quinn, genererà un vero e proprio delirio…

Beautiful, spoiler: Brooke vuole che Eric metta fine al suo matrimonio con Quinn!

Eh sì: vi anticipiamo che Brooke non solo chiederà a Eric di cacciare Shauna da villa Forrester ma pretenderà che l’uomo ponga addirittura fine al suo matrimonio con Quinn, asserendo che in quel modo la sua presenza “nociva” non lederà più le loro vite. Parole che, neanche a dirlo, scateneranno la furia della Fuller, che non ci penserà due volte ad affrontare la rivale!

Da un lato Quinn farà presente a Brooke di essere disposta a farle la guerra per la gravità delle sue ultime azioni, dall’altro la Logan continuerà a persistere nel suo proposito, mostrandosi più che mai intenzionata a far valere le sue ragioni e a fare il possibile per riavere Ridge tutto per sé.

Beautiful, news: chi si unirà alla guerra di Quinn contro Brooke?

Tutto questo, dunque, a quali tipi di risvolti porterà?

Inizialmente, Eric si troverà nel mezzo tra Brooke e Quinn, motivo per il quale sembrerà tardare nel prendere una decisione e non si esprimerà immediatamente sull’ipotesi di cacciare o meno Shauna dalla villa in cui risiede con la Fuller.

In ogni caso, bisognerà osservare con attenzione i prossimi passaggi della storyline dato che, oltre a poter contare sulla Fulton, Quinn potrebbe presto trovare un appoggio in Thomas Forrester (Matthew Atkinson), da sempre desideroso di cancellare per sempre Brooke dalla vita dei suoi familiari. Insomma, la situazione si farà incandescente…

