Hope e Liam / Beautiful (foto di Howard Wise - JPI Studios)

Nubi all’orizzonte nelle prossime puntate italiane di Beautiful per Hope Logan (Annika Noelle) e Liam Spencer (Scott Clifton). Prima di celebrare il loro nuovo matrimonio, i due innamorati dovranno infatti guardarsi le spalle da un nuovo intrigo orchestrato da Thomas Forrester (Matthew Atkinson), che coinvolgerà anche Steffy (Jacqueline McInnes Wood). La storyline si complicherà e farà da apripista a diversi colpi di scena…

Beautiful, news: Hope vede un bacio tra Liam e Steffy

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete sicuramente già che tutto partirà nel momento in cui, dopo essere stato provocato da Thomas, Liam chiederà a Hope di diventare sua moglie, pretendendo in cambio che rinunci ad essere la madre adottiva di Douglas (Joseph Henry Samiri) e chiedendo di escludere lo stesso Thomas dalla realizzazione della nuova linea della Hope For The Future.

Ovviamente, la Logan non prenderà in considerazione nessuna delle due ipotesi, cosa che porterà Liam a discutere pesantemente con lei e a fargli prendere la decisione di rifugiarsi per qualche notte a casa di Steffy. A quel punto, Thomas approfitterà della situazione venutasi a creare per spingere la sorella a fare la sua mossa nei riguardi dello Spencer.

Non rendendosi completamente conto della manipolazione del fratello, Steffy darà dunque un bacio sulle labbra a Liam, ma la scena verrà vista anche da Hope…

Beautiful, trame: Hope furiosa con Liam!

Eh sì: grazie ad una serie di stratagemmi, Thomas riuscirà a fare in modo che anche Hope assista al riavvicinamento tra i due coniugi. Neanche a dirlo, la ragazza sarà furiosa con Liam e sottolineerà di non riuscire più a sopportare l’idea che dovrà sempre dividerlo con la sua rivale Steffy.

Tutto questo, quindi, a quali tipi di risvolti porterà? Quel che è certo è che Hope comincerà a pensare in maniera non del tutto idilliaca al suo rapporto con Liam, cosa che infonderà in Thomas la speranza che, prima o poi, possa scegliere di stare definitivamente con lui, accantonando il suo rapporto dannoso con il figlio di Bill (Don Diamont).

Beautiful, spoiler: Thomas accelera la sua relazione con Zoe

Nell’attesa di scoprire quello che succederà, segnaliamo dunque che bisognerà fare attenzione alle successive mosse di Thomas, soprattutto quando deciderà di spingere oltremisura la sua relazione con Zoe Buckingham (Kiara Barnes) al fine di innescare la gelosia di Hope.

Occhio anche alla preoccupazione del piccolo Douglas, il quale starà male all’ipotetico pensiero di perdere la sua nuova “mamma” per via delle nozze di suo padre.

Si verrà insomma a creare una situazione decisamente controversa, che porterà a un’interessata proposta di matrimonio capace di generare inevitabilmente diverse e sorprendenti reazioni… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

