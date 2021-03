HOPE e LIAM / Beautiful

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, i fan della soap americana dovranno fare attenzione a quello che innescherà una provocazione di Thomas Forrester (Matthew Atkinson) fatta a Liam Spencer (Scott Clifton). Oltre ad avvicinarsi a Zoe Buckingham (Kiara Barnes) per tentare di fare ingelosire Hope Logan (Annika Noelle), il figlio maggiore di Ridge (Thorsten Kaye) farà infatti leva sulla fatto che Liam non abbia ancora chiesto alla ragazza di sposarlo, nonostante siano passati diversi mesi dal ritrovamento della piccola Beth. Parole che genereranno diverse reazioni…

Beautiful, news: Thomas provoca Hope

Le anticipazioni indicano che tutto partirà quando, nel bel mezzo di una discussione, Thomas dirà a Liam che non vuole formalizzare la sua unione con Hope soltanto perché è perennemente interessato a fare il “ping pong umano” tra lei e Steffy (Jacqueline McInnes Wood), non chiudendo mai la porta a nessuna delle due e lasciando di fatto entrambe nel limbo.

Un ragionamento che spingerà Liam a prendere una decisione affrettata, che non piacerà per nulla ad Hope e darà inizio ad una crisi tra di loro. Una mossa che, almeno fino a quel momento, non aveva fatto poiché concentrato maggiormente a screditare la figura di Thomas (motivo per il quale, negli episodi già trasmessi da Canale 5, si è alleato con Zoe e Steffy per cercare di capire se il suo “nemico” sia ancora ossessionato dalla Logan).

Beautiful, spoiler: Liam chiede a Hope di sposarlo ma pone delle condizioni

Vi anticipiamo che, in pratica, Liam chiederà a Hope di sposarlo ma, al tempo stesso, porrà delle condizioni: dovrà rinunciare a lavorare con Thomas per il rilancio della Hope for The Future e sopratutto alla maternità adottiva di Douglas (Henry Joseph Samiri). Insomma, il giovane Spencer non vorrà che la sua futura moglie condivida la genitorialità con Thomas, anche se cercherà di rassicurarla precisando che Douglas potrà andare a trovarli tutte le volte che vuole.

Neanche a dirlo, la Logan non sarà per niente d’accordo e ciò finirà per compromettere il suo rapporto con Liam, il quale andrà addirittura via di casa al culmine di un litigio.

Beautiful, trame: Thomas e il piano contro Liam e Hope

Tutto ciò a che cosa porterà? La risposta è molto semplice: appena scoprirà in che modo Liam ha cercato eliminare lui e Douglas dalla vita di Hope, Thomas farà leva sui sentimenti di Steffy mai del tutto sopiti nei riguardi dello Spencer per cercare dare inizio ad un altra rovinosa frattura tra la Logan e lo stesso Liam…