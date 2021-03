Sally / Beautiful

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Sally Spectra (Courtney Hope) sarà sempre più al centro della scena. Impegnata con Steffy Forrester (Courtney Hope) nella realizzazione dei modelli della linea che dovrà contrastare la Hope For The Future nella prossima sfilata della Forrester Creations, la fidanzata di Wyatt Spencer (Darin Brooks) comincerà però a mostrarsi scostante e verrà colta da diversi malori…

Beautiful, trame: i disegni di Sally non convincono Ridge e Steffy

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni, scopriamo che la nuova storyline prenderà il via nel momento in cui Hope (Annika Noelle) accetterà di reintrodurre Thomas (Matthew Atkinson) nella realizzazione dei modelli per la sua nuova linea. A quel punto, Sally vorrà fare del suo meglio per non deludere le aspettative di Steffy, visto che dal successo della sfilata emergerà quali capi devono essere messi sul mercato dalla casa di moda. Una scelta che si rivelerà obbligata poiché le due collezioni non potranno essere vendute insieme, dato che hanno lo stesso target di compratori.

Tuttavia, nonostante il suo enorme impegno, la Spectra non riuscirà a convincere né Steffy e né Ridge (Thorsten Kaye), che non si mostreranno particolarmente colpiti dai suoi modelli, tant’è che le diranno con dispiacere che gli stessi non faranno parte della linea della Forrester. Parole che faranno da preludio ad un primo malessere…

Beautiful, spoiler: Sally è malata?

Eh sì: Sally verrà colta da una vera e propria crisi di panico, che non saprà in alcun modo come gestire. Mentre Steffy e Ridge si preoccuperanno dell’insuccesso della loro collaboratrice, pur non arrivando mai a prendere in considerazione l’idea di licenziarla, i malesseri della Spectra non faranno altro che aumentare, motivo per cui sarà facile ipotizzare che sia malata.

Nello specifico, Sally si troverà infatti a parlare con Katie Logan (Heather Tom) della questione e da ciò emergeranno degli scottanti dettagli. In ogni caso, questo non sarà l’unico problema che dovrà affrontare la rossa…

Beautiful, news: Wyatt si riavvicina a Flo?

In particolare, Sally dovrà fare attenzione a Wyatt, ancora deluso da lei per averlo chiamato Liam, sia pure per errore. Il giovane Spencer avrà infatti modo di rincontrare la sua ex Flo Fulton (Katrina Bowden), che tenterà di riconquistarlo supportata da mamma Shauna (Denise Richards). Insomma, il triangolo si riaccenderà nel giro di poco tempo e tutto ciò porterà Sally a prendere delle decisioni inaspettate che stupiranno il pubblico da casa… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

