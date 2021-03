ZOE di Beautiful

Aria di fiori d’arancio nelle prossime puntate italiane di Beautiful, anche se dietro non ci sarà alcun sentimento.

Almeno sarà così per Thomas Forrester (Matthew Atkinson), che userà la sua frequentazione con la modella Zoe Buckingham (Kiara Barnes) con il solo fine di far ingelosire Hope Logan (Annika Noelle), la donna che vuole veramente al suo fianco. L’intreccio sarà quindi presto servito…

Beautiful, trame: Zoe e Thomas; a che punto siamo

Negli episodi già trasmessi su Canale 5, Thomas e Zoe hanno trascorso una notte insieme, al termine della quale il rampollo ha fatto sì che la ragazza venisse invitata da Quinn (Rena Sofer) ai festeggiamenti del Natale in famiglia. Fatto sta che le anticipazioni segnalano che il figlio di Ridge (Thorsten Kaye) persevererà nel corteggiamento nei confronti della modella, tant’è che quest’ultima si convincerà che il giovane Forrester abbia finalmente accantonato la malsana idea di formare una famiglia con Hope e il piccolo Douglas (Henry Joseph Samiri).

Una convinzione che la porterà a “smarcarsi” dal piano ideato con Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline McInnes Wood); in base ad un accordo, Zoe si sarebbe infatti dovuta avvicinare a Thomas per estorcergli una confessione, ovvero che non aveva mai smesso di pensare alla Logan. Partendo da questi presupposti, la soap si arricchirà di altri clamorosi colpi di scena…

Beautiful, spoiler: Thomas Forrester chiede a Zoe di sposarlo

Eh sì: approfittando della situazione venutasi a creare, Thomas instillerà delle piccole paure nel piccolo Douglas, portandolo a pensare che Hope non sarà più la sua mamma qualora Zoe diventasse sua moglie. Un piano ben congegnato, che assumerà nuovamente dei toni “pericolosi”, quando lo stesso Thomas chiederà a Zoe di diventare sua moglie, ottenendo un sì come risposta.

BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Da un lato, attraverso questo stratagemma, il Forrester spererà di innescare nella Logan un sentimento di gelosia, dall’altro sarà cosciente del fatto che la sua ennesima macchinazione potrebbe andare per l’ennesima volta a monte, ma in cuor suo non si preoccuperà tanto della cosa perché, in fondo, la “seconda scelta” Zoe l’ha sempre fatto sentire bene nei momenti che hanno trascorso insieme.

Insomma, qualora Hope non si ingelosisse, Thomas sposerebbe lo stesso la Buckingham.

Beautiful, news: Liam cerca di fare aprire gli occhi a Zoe

Tutto questo perciò a quali tipi di risvolti porterà? Semplice: appena scoprirà del matrimonio, Liam non perderà tempo e cercherà nuovamente di aprire gli occhi a Zoe, ricordandole tutto quello che il “futuro marito” Thomas ha fatto nei mesi precedenti, compresi i continui ricatti affinché non venisse alla luce che la piccola Phoebe fosse in realtà Beth.

Le parole di Liam non sembreranno però convincere Zoe. Vi anticipiamo infatti che, alla fine, la ragazza arriverà davvero all’altare con Thomas. Anche se lo spiacevole imprevisto sarà dietro l’angolo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.