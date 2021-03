THOMAS e ZOE / Beautiful

Nelle puntate italiane di Beautiful ha da poco preso il via la frequentazione tra Thomas Forrester (Matthew Atkinson) e Zoe Buckingham (Kiara Barnes). Al fine di fare ingelosire Hope Logan (Annika Noelle), il figlio maggiore di Ridge (Thorsten Kaye) ha appena avviato una relazione con la modella della Forrester Creations, motivo per cui non ha esitato ad andare a letto con lei qualche giorno prima di Natale. Tuttavia, questa storyline sarà destinata a complicarsi nell’arco delle prossime settimane…

Beautiful, news: Zoe continuerà ad aiutare Steffy e Liam?

Come gli episodi già andati in onda su Canale 5 hanno mostrato, Zoe ha stretto una sorta di alleanza con Steffy (Jacqueline McInnes Wood) e Liam (Scott Clifton) per avvicinarsi a Thomas e capire così se l’uomo sia ancora interessato ad avere Hope tutta per sé. Tuttavia, le anticipazioni segnalano che la Buckingham si lascerà presto “traviare” dai trucchetti del Forrester, tant’è che inizierà a pensare che il ragazzo si stia seriamente innamorando di lei.

Tale consapevolezza aumenterà quando Thomas non sembrerà curarsi di una nuova crisi tra Hope e Liam, che si innescherà quando quest’ultimo le chiederà di sposarlo, pretendendo in cambio che rinunci alla custodia del piccolo Douglas (Henry Joseph Samiri) e sopratutto a lavorare a stretto contatto con lo stesso Thomas per il rilancio della Hope For The Future.

Si tratta di condizioni che la Logan non accetterà, motivo per cui litigherà con Liam, il quale arriverà a condividere un bacio con Steffy che Hope vedrà grazie allo zampino del giovane Forrester.

Beautiful, trame: Thomas mette Douglas contro Zoe

Ad ogni modo, bisognerà fare particolare attenzione alle mosse di Thomas. Man mano che la sua frequentazione con Zoe andrà avanti, l’uomo cercherà di manipolare Douglas, portandolo a pensare che Hope dovrebbe rinunciare definitivamente ad essere la sua “mamma” qualora la Buckingham dovesse sposarlo.

Neanche a dirlo, tale ipotesi spaventerà a dismisura il bambino, che tenterà di affrontare l’argomento con la Logan, esattamente come il sempre più impazzito figlio di Ridge aveva previsto.

Da un lato Thomas spererà così che Hope possa decidere di dare una nuova possibilità al rapporto con lui poiché presa dal timore di perdere Douglas, dall’altro il piano dello stilista non si fermerà qui…

Beautiful, spoiler: Thomas vuole sposare Zoe?

Eh sì: vi anticipiamo infatti che Thomas comincerà a prendere in seria considerazione l’idea di chiedere a Zoe di diventare sua moglie. Un escamotage che utilizzerà soltanto per provocare una reazione di Hope, tant’è che spererà in cuor suo che non si arrivi alla pronuncia dei voti nuziali (che comunque non bloccherebbe per primo perché, tutto sommato, considererà la Buckingham una persona piacevole).

Quest’ennesima macchinazione, però, troverà un ostacolo anche in Liam Spencer, deciso a riportare Zoe dalla sua parte. Non a caso, lo stesso Liam inviterà la ragazza a non fidarsi troppo del suo “fidanzato”… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

