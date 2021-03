QUINN / Beautiful

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Quinn Forrester rientrerà prepotentemente sulla scena dopo alcuni mesi trascorsi nuovamente nelle retrovie, al punto che mancava dal video da un bel po’ di tempo.

Il ritorno accadrà con una trama nuova che, stando alle anticipazioni ufficiali, metterà nuovamente alla prova il suo duraturo matrimonio con Eric Forrester. Il comunicato riguardante la Fuller recita:

Eric e Quinn hanno una storyline che stiamo girando in questo momento, è una trama molto differente per loro. Rena Sofer (che interpreta, appunto, Quinn) riemergerà in primo piano mentre un nuovo uomo entrerà nella sua vita e lei lotterà ancora una volta per fare la cosa giusta. Vuole essere la migliore matriarca possibile per i Forrester, adora Eric, ma qualche volta Quinn può essere il peggior nemico di stessa. Così abbiamo in serbo un’eccitante ed inaspettata svolta per Quinn ed Eric.

In assenza al momento di casting news, c’è da pensare che il nuovo uomo ad entrare nella vita di Quinn sia già presente nel cast, ma si tratterà di un possibile interesse amoroso che la metta in tentazione oppure qualcosa di diverso? La questione sembra poter validare i rumor che di recente vi avevamo riportato, ossia che John Finnegan, futuro marito di Steffy Forrester, possa essere figlio della designer.

Sarà davvero questo “l’imprevedibile” colpo di scena? Ma, anche se fosse, perché questo dovrebbe sconvolgere la vita della coppia, così tanto da risvegliare in Quinn il suo lato più problematico?

Staremo a vedere, ma intanto, nell’immediato, gli spoiler americani inseriscono Quinn in un’altra storyline, in modo un po’ inaspettato: la si vedrà infatti entrare nelle attuali tensioni tra Zoe Buckingham e sua sorella Paris. La modella continuerà ad essere insofferente della presenza della parente alla Forrester Creations.

Paris ha conquistato il cuore di Zende Dominguez e ha ottenuto un posto di lavoro per la Fondazione legata alla casa di moda, mentre Zoe sta perdendo l’amore di Carter Walton, che ha riscoperto essere molto importante per lei. Passata (almeno per ora), la sbandata per il figlio di Kristen Forrester, la modella prova a riconquistare l’avvocato, ma nel frattempo non deporrà le armi nei confronti di Paris.

Dunque Zoe scoprirà di avere in Quinn un’inaspettata alleata. Il perché la Fuller si interesserà delle beghe delle sorelle Buckingham non è ancora ben chiaro, fatto sta che con Quinn e Zoe tireranno un brutto scherzo ai danni di Paris…

Punto fermo della vita di Quinn resterà la sua amicizia con Shauna Fulton. Gli spoiler segnalano che il rapporto tra le due continuerà ad essere una reciproca risorsa, eppure qualcosa rischierà di comprometterlo:

Farebbero veramente di tutto l’una per l’altra, ma saranno messe alla prova…

