Tra non troppo tempo, inizierà su Canale 5 una storyline di Beautiful che col tempo porterà inevitabilmente all’uscita di scena di Sally Spectra (Courtney Hope). La trama che si verrà a creare sarà decisamente complessa e, neanche a dirlo, coinvolgerà pure Wyatt Spencer (Darin Brooks) e Flo Fulton (Katrina Bowden). Il triangolo secondario della soap americana riprenderà forma, ma non tutto sarà come sembra…

Beautiful, news: Sally inizia ad avvertire degli strani malori

Le anticipazioni indicano che tutto partirà nel momento in cui Sally comincerà ad avvertire degli strani malori e crisi d’ansia mentre si troverà alla Forrester Creations. Di primo acchito, la Spectra tenderà a sottovalutare tali segnali, tanto che ricondurrà tutto allo stress dell’ultimo periodo: la ragazza è stata impegnata a realizzare i nuovi disegni per la linea di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), gli stessi che dovranno essere in grado di competere con la collezione della Hope For The Future disegnata da Thomas (Matthew Atkinson).

Tuttavia, nonostante il suo massimo impegno, Sally non riuscirà a creare una linea in grado di convincere Steffy che, in accordo con papà Ridge (Thorsten Kaye), deciderà di non utilizzare gli abiti della stilista. Sarà proprio in seguito a ciò che i malesseri della Spectra si accentueranno, tant’è che lei sentirà la necessità di ricorrere a un medico. Contemporaneamente a ciò, come se non bastasse, si presenterà un nuovo problema per la donna…

Beautiful, trama: Wyatt vuole lasciare Sally per stare con Flo

Eh sì: se ci avete letto in precedenza, sapete infatti che Flo ritornerà a Los Angeles, più che mai intenzionata a riconquistare Wyatt. Spronata da mamma Shauna (Denise Richards) ad agire in tal senso, la Fulton si farà dunque nuovamente viva con lo Spencer, il quale non avrà ancora superato in cuor suo una piccola défaillance di Sally, che lo avrà chiamato per errore con il nome del fratello Liam (Scott Clifton).

Da un lato Wyatt verrà così preso dal sospetto che Sally sia ancora innamorata del consanguineo, dall’altro il giovane non avrà affatto dimenticato Flo e sentirà di dover dare una nuova chance alla loro relazione. Tuttavia, troncare il suo rapporto con la Spectra sarà più difficile del previsto.

Beautiful, spoiler: Sally è davvero ammalata?

A tal proposito vi anticipiamo che, nel frattempo, Sally riceverà una clamorosa diagnosi medica e sembrerà scoprire che, ormai, le restano pochissime settimane di vita. Una notizia che, quando verrà fuori, porterà Wyatt e Flo a decidere di accantonare i loro sentimenti per il bene della Spectra, sacrificando di fatto il loro amore finché il peggio non sarà avvenuto.

Ma Sally sarà davvero malata? In realtà tutto questo farà parte di un suo piano ben specifico per tenere Wyatt legato a sé, nell’ambito di una storia che approfondiremo ulteriormente nei prossimi giorni… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

