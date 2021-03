Sanchez e Baker / Beautiful

Nel prossimo futuro, per quanto riguarda le puntate americane di Beautiful, torneranno sulla scena i volti che, più frequentemente, rappresentano la forze dell’ordine della soap: il vicecapo Baker, interpretato sempre (come ormai succede dal 1997) da Dan Martin, e il detective Sanchez, a cui presta il volto Jeremy Ray Valdez.

Proprio quest’ultimo, tramite i social, ha diffuso l’indiscrezione postando delle foto col collega negli studi di registrazione. Sanchez, negli ultimi anni, è diventato l’agente che si ritrova di solito alle prese con le grane penali che girano attorno ai Forrester, ai Logan ed agli Spencer, subentrando a Baker che, dopo anni di carriera, ha ricevuto una promozione lasciando il lavoro sul capo al più giovane sottoposto.

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

In virtù di questo, Baker mancava dall’azione da un po’ tempo, per l’esattezza dal 2018, ovvero dai tempi dell’indagine per il tentato omicidio di Bill Spencer. Il suo interprete, nel frattempo, non è stato con le mani in mano e continua a collezionare apparizioni in telefilm di prima serata. Gli ultimi, per citarne alcuni, sono stati “The Resident”, “Your Honor” e “9-9-1”. Col tempo, la figura di Baker è stata sempre più arricchita di sfumature comiche, ricorrendo di frequente alla fissa dell’uomo per gli hot dog.

Dunque il ruolo di inflessibile rappresentante delle forze dell’ordine è stato assunto dal detective Sanchez che, invece, è apparso sulla scena anche di recente, almeno per quanto riguarda le puntate italiane (che hanno riguardato la caduta di Thomas Forrester dalla scogliera e l’arresto di Flo Fulton, episodi che negli USA sono andati in onda nel 2019). Cosa riporterà il duo sulla scena?

Per il momento tutto tace per quanto riguarda le anticipazioni, ma possiamo presumere che possa avviarsi un nuovo giallo oppure che qualcuno dei personaggi della soap possa presto rischiare di finire dietro le sbarre… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.