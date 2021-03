Steffy e Finn / Beautiful

Fiori d’arancio (forse) per Steffy nelle puntate americane di Beautiful: la giovane Forrester presto potrebbe nuovamente presentarsi all’altare, sempre che tutto vada come programmato. In attesa, però, il futuro le sorride con un fidanzamento che spezzerebbe dopo una decade il circolo vizioso che l’ha vista protagonista di infiniti tira e molla con l’ex marito Liam Spencer.

Negli ultimi anni la figlia di Ridge è stata con altri uomini, curiosamente proprio Wyatt e Bill, rispettivamente fratello e padre di quello che fino ad ora è stato l’amore della sua vita. Ma si è trattato, nel caso di Wyatt, di una brevissima parentesi dovuta alla sparizione di Liam, senza memoria e rapito da Quinn (quest’ultima aveva fatto credere se ne fosse andato, lasciandosi alle spalle Steffy per sempre). Insomma, dopo la passata uscita di scena di Hope, si era cercato di ricostruire il triangolo tra i due fratelli e una donna contesa da entrambi.

Per quanto riguarda Bill, a sorpresa, a distanza di anni la chimica esplosiva che in passato aveva legato Steffy e l’editore era sfociata in una notte di passione, ma anche in quel caso, se Bill aveva fatto di tutto per avere la ragazza, Steffy si era sempre detta non interessata, lottando per ottenere il perdono del marito tradito.

Stavolta, però, ci sono delle novità: il futuro marito, John Finnegan (in arrivo nelle puntate italiane di Beautiful solo tra diversi mesi), non è uno Spencer ed è stato introdotto proprio per dare al personaggio di Steffy un interesse amoroso inedito, che soprattutto la strappasse all’usurata dinamica con Liam.

BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Gli autori rinunceranno davvero al triangolo con lui ed Hope? Difficile dirlo, visto che in questi mesi hanno continuato a sfruttarlo: fin dall’ingresso di Finn nella vita di Steffy, la presenza di Liam e il rapporto di amiche/nemiche con Hope è stato dominante nel nuovo flirt di Steffy, per ultimo attraverso il dubbio sulla paternità del nuovo figlio che Steffy porta in grembo.

Come riportatovi, esattamente come si era capito dal primo istante in questa brevissima vicenda, Vinny Walker aveva manomesso il test del DNA con l’intento di rendere Hope disponibile per un ignaro Thomas, ma anche per dare seguito alla propria antipatia professionale per Finn. Quest’ultimo e Thomas hanno però scoperto tutto e, affrontato Vinny, le prossime puntate americane della soap si concentreranno sulla rivelazione, centellinata per diversi episodi (la scoperta della verità alla fine è durata più della trama stessa), ma che porterà Steffy e Finn al lieto fine.

Impossibile dire se si tratterà di un “E vissero felici e contenti…” definitivo, ma l’happy ending potrebbe perdurare anche per via della pausa maternità di Jacqueline MacInnes Wood, l’interprete di Steffy. In questo caso, tuttavia, non si dovrebbe registrare un’assenza prolungata dal video per la figlia di Taylor. Stando ai commenti della produzione a riguardo, l’attrice ha girato diverse scene in anticipo che non renderanno così evidente la ridotta presenza del suo alter ego.

Tornando proprio a Steffy, in un gesto di impeto la ragazza era pronta a partire per Parigi, decisa ad allontanarsi dalla complicata situazione creatasi e intenzionata a liberare Finn dal bagaglio di una donna incinta con il figlio di un altro. Finn, tuttavia, non la lascerà partire e, oltre a rivelarle la verità, le proporrà di sposarlo, dandole l’anello di fidanzamento appartenuto alla propria madre e per anni conservato in attesa di trovare la persona giusta da sposare.

I prossimi mesi ci diranno anche se la gravidanza di Steffy proseguirà senza intoppi e, intanto, delle passate puntate andate in onda negli Stati Uniti potrebbero aver fornito indizi sul nascituro. Steffy, infatti, lamentandosi del risultato (errato) del test di paternità, aveva dichiarato di sentire “in modo soprannaturale” che il figlio era di Finn e di aver immaginato di partorire un maschietto, che avrebbe chiamato John Finnegan Jr, che, in caso, potrebbe prestarsi al semplice nomignolo “J.J.”.

Comunque sia, quel che è certo è che ora Steffy sarà pronta a celebrare l’amore per Finn con un gesto molto significativo. Gli spoiler non rivelano di cosa si tratta, ma ci si chiede se non sia arrivato il momento di staccare dalla parete di casa la sua gigantografia con Liam… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.