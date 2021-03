Deren / Foto di: GLOBAL TELIF HAKLARI YAPIMCILIK TIC. A.S.

Anticipazioni puntata Daydreamer – Le Ali del Sogno di lunedì 29 e martedì 30 marzo 2021 su Canale 5:

Deren decide di organizzare una grande festa in onore della nuova società.

Alla fine del party di Deren, Sanem e Can parlano un po’ del loro futuro e si chiedono se saranno in grado di essere dei buoni soci…

Can attende il momento in cui Sanem si addormenterà per prenderle di nascosto il suo anello.

Alla ricerca ossessiva della sua collana, Sanem rende insofferente tutta la squadra che si sta occupando della creazione del marchio legato alle sue creme.

