Can e Sanem / Foto di: GLOBAL TELIF HAKLARI YAPIMCILIK TIC. A.S.

Anticipazioni puntata Daydreamer – Le Ali del Sogno di venerdì 5 e lunedì 8 marzo 2021 su Canale 5:

Mevkibe e Nihat hanno un’idea e così propongono ad Emre di lavorare con loro nel negozio di famiglia. L’uomo accetta ma il suo entusiasmo non è condiviso da Leyla, che ritiene il lavoro di commesso non adatto al marito.

Nihat si pentirà della proposta di lavoro fatta al genero, che ha una mentalità non da commerciante e intende apportare un po’ troppi cambiamenti…

Nella foresta, Sanem scambia Can per un orso e lo colpisce in testa. Sanem cura Can ma poi arriva la notte e i due preferiscono restare a dormire nella foresta. Ciò preoccupa molto Yigit, il quale teme che Can possa “sciogliere” Can trovandosi insieme da soli…

