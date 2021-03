Can e Sanem / Daydreamer

Daydreamer – le ali del sogno, anticipazioni e trame puntate settimanali da lunedì 15 a venerdì 19 marzo 2021: Leyla e Emre decidono che è arrivato il momento di avere un figlio e di trovare una casa tutta per loro; questo getta nello sconforto i genitori di lei. Yigit chiede a Sanem di sposarlo ma la ragazza, aiutata da Cengiz e da Muzaffer, prende tempo.

Mihriban porta la figlia di Cansu da Sanem e le chiede di farle da babysitter, ma si tratta solo di uno stratagemma per lasciare Sanem e Can da soli.

Fra salse piccanti e bebè, sono in corso prove di riavvicinamento tra Can e Sanem. Can incarica un investigatore di indagare su Yigit. Aziz, Mihriban, Muzaffer, Deren e Ceycey “spiano” Can e Sanem, nell’intento di farli tornare insieme. Yigit crede che Can sia di nuovo in partenza e lo dice a Sanem, la quale si precipita sulla barca di Can e ne rimane “prigioniera”. Ma si tratta di un equivoco: Can è solo “partito” per vendere la barca.

A corto di creme, Bulut si rammarica che Deren abbia gettato quelle recuperate dalla signora Ceren; così i due, visto che Sanem è assente, bloccata sulla barca, decidono di produrle in proprio. Yigit, imbeccato da Muzaffer, si reca al negozio della signora Ceren e propone al marito di denunciare gli ospiti della tenuta di Mihiriban per scarsa igiene. Ciò mentre Leyla e Emre invitano Mihiriban, Aziz, Mevkibe e Nihat a una lezione di tango, osservati a distanza da Huma.

Can e Sanem sono in barca insieme. La vicinanza forzata scioglie le riserve di lei che, dopo una battuta di pesca e un pranzo frugale, cede e si scusa con lui per aver cercato di cambiarlo quando ancora stavano insieme. Sulla spinta delle parole di Sanem, anche Can si scusa e i due si riconciliano con il loro passato, ignari di quanto sta succedendo alla tenuta. Il marito di Ceren, infatti, ha denunciato la Fikri Harika per produzione e vendita di creme contraffatte.

