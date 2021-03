CAN / Daydreamer

Daydreamer – le ali del sogno, anticipazioni e trame puntate settimanali da lunedì 29 marzo a sabato 3 aprile 2021: Can aspetta che Sanem si addormenti per sottrarle di nascosto il suo anello. Alla ossessiva ricerca della sua collana, Sanem provoca l’insofferenza della squadra che sta lavorando alla creazione del marchio legato alle sue creme.

Trovato il logo, si procede a sceneggiare uno spot. Un “fangoso” incidente occorso a Deren e la solita idea balzana di Muzaffer suggeriscono a Sanem di mettere al centro dello spot Deren stessa, nel ruolo della regina Cleopatra. Anche per tenere calma Sanem, che nel frattempo ha ripreso a parlare con gli animali, Deren alla fine accetta.

Huma e Mevkibe decidono di curare maggiormente il loro aspetto. Emre, alle prese col nuovo lavoro, che non lo entusiasma, è costretto a fare i conti con lo stress lavorativo di Leyla. Sanem è ancora alla disperata ricerca della sua collana.

Yigit, dopo il rifiuto di Sanem alla sua proposta di matrimonio e nonostante Sanem gli abbia detto di starle lontano, va lo stesso alla tenuta dicendole che non si trova là per lei ma per il suo amico Bulut. Can, con la scusa di controllare con Sanem gli ultimi dettagli per girare lo spot delle creme, cerca di capire come sta andando la ricerca della collana che lui stesso ha nascosto. Aziz e Mihriban mentre fanno shopping vedono da lontano Huma e Mevkibe anche loro intente a fare spese. Mirhiban fa una scenata di gelosia ad Aziz, in quanto convinta che nonostante tutto a lui piaccia ancora Huma.

Emre e Leyla discutono tra loro per i soliti problemi. Deren, in qualità di responsabile per le riprese dello spot delle creme di Sanem, suggerisce a Sanem e Can di andare insieme in città a scegliere i costumi di scena.

Durante il viaggio in macchina Sanem ha una “conversazione” con la sua “voce nella testa” e per la prima volta confessa a Can di averla. Can deve girare lo spot pubblicitario della crema di Sanem ma, avendo a disposizione un budget irrisorio, affida la parte della protagonista a Deren, che interpreta Cleopatra.

Emre, che si sente sprecato per il lavoro che sta svolgendo, si licenzia e, viste la attitudini di Leyla al canto e la sua esperienza imprenditoriale, la convince a licenziarsi anche lei, in modo da aprire insieme una loro attività in campo musicale.

