Daydreamer – le ali del sogno, anticipazioni e trame puntate settimanali da lunedì 5 a venerdì 9 aprile 2021: Emre e Leyla discutono tra loro per i soliti problemi. Deren, in qualità di responsabile per le riprese dello spot delle creme di Sanem, suggerisce a Sanem e Can di andare insieme in città a scegliere i costumi di scena.

Durante il viaggio in macchina Sanem ha una “conversazione” con la sua “voce nella testa” e per la prima volta confessa a Can di averla. Can deve girare lo spot pubblicitario della crema di Sanem ma, avendo a disposizione un budget irrisorio, affida la parte della protagonista a Deren, che interpreta Cleopatra.

Emre, che si sente sprecato per il lavoro che sta svolgendo, si licenzia e – viste le attitudini di Leyla al canto e la sua esperienza imprenditoriale – la convince a licenziarsi, in modo da aprire insieme una loro attività in campo musicale.

Mevkibe va a Mugla per assistere il padre, che si è rotto una gamba. Nihat, rimasto a casa da solo, è depresso e trova conforto nel cibo, ma questi suoi eccessi alimentari e la notizia delle dimissioni di Leyla ed Emre gli causano un malore.

Yigit, con la complicità di Cemal, paga tale Adra affinché sporga denuncia contro Sanem, sostenendo come la sua crema gli abbia causato una forte reazione allergica. La Fikri Harika ha ottenuto un incarico dal Club della Vela, ma per procedere con il lavoro è necessario rispondere ad un sondaggio.

La domanda del sondaggio è semplice: elencare le caratteristiche del proprio uomo o della propria donna ideale. Ceycey stampa le risposte e Can, sfruttando un suo momento di distrazione, sottrae dai risultati il sondaggio di Sanem. Poco dopo anche lei fa lo stesso ma, una volta lette le caratteristiche elencate, si rendono entrambi conto di non aderire minimamente al prototipo del partner ideale dell’altro!

