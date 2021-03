LEONARDO / fiction

Grazie al boom di ascolti e al successo mediatico su Twitter, Lux Vide – a poche ore dalla messa in onda del secondo appuntamento in onda questa sera su Rai 1 – conferma che Leonardo tornerà per una seconda stagione. La prima serata ha appassionato quasi sette milioni di spettatori (precisamente pari al 28.2% di share).

La conferma arriva direttamente dall’amministratore delegato Luca Bernabei, il quale, ai microfoni delle radio del gruppo RTL, ha commentato con grande entusiasmo il successo di ascolti in tv e anche quello di vendite all’estero (Gran Bretagna e Stati Uniti). Ecco le sue parole:

Le prime due puntate hanno avuto un boom di ascolti e siamo super felici e non era scontato con una cosa che parlava di arte e cultura ed è la dimostrazione che si può raccontare belle storie importanti anche per il grande pubblico, se gli offri belle cose, il pubblico le guarda. […] Non abbiamo inventato più di tanto, abbiamo creato la storia dell’omicidio che però serve perché attraverso questa accusa mossa a Leonardo si esplora la sua mente e la sua anima, è un espediente narrativo. La fiction racconta gli spazi bianchi e riempie gli spazi neri. La storia c’è tutta, in ogni puntata racconteremo un suo capolavoro, e anche degli aspetti della sua vita, come l’essere stato abbandonato dal padre. […] Ci sarà una seconda stagione, che racconta di un Leonardo segreto a Roma.

Ma Bernabei guarda al futuro e anticipa che, oltre alla nuova stagione di Leonardo, potrebbe arrivare anche un nuovo grande progetto legato ancora alla storia del Rinascimento italiano, stavolta incentrato su un altro indiscusso genio: Michelangelo Buonarroti, che insieme a Da Vinci e Raffaello Sanzio, forma il trio di artisti più importanti del celebre movimento storico e culturale.

Vorrei fare una serie tv su Michelangelo e il suo rapporto con il Papa durante la realizzazione del Giudizio Universale nella Cappella Sistina.

Quello del Rinascimento è un ambizioso progetto che Lux Vide ha siglato con la Rai nel 2016, portando sui teleschermi di tutto il mondo prima la grande storia de I Medici (durata tre stagioni) e poi la nuova miniserie sulla vita di Leonardo Da Vinci. Tale sodalizio, visti gli ascolti eccellenti, potrebbe durare ancora molto a lungo!

