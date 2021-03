Grey's Anatomy

Giovedì 11 marzo su Abc è tornato Grey’s Anatomy con una puntata shock, l’ennesima, che ha lasciato i fan sconvolti e probabilmente anche molto perplessi! Il medical drama più seguito al mondo, dopo una lunga pausa dovuta all’emergenza sanitaria globale, si è insidiato di nuovo nel palinsesto televisivo americano con un episodio di grande impatto emotivo!

Nella serata crossover di “Station 19” (“Train in Vain”) e “Grey’s Anatomy” (“Helplessly Hoping”) su ABC, il pubblico americano ha detto addio a un altro personaggio amatissimo: il dottor Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) Sì, avete capito bene: anche il “nuovo” amore di Meredith Grey, che abbiamo visto soffrire a lungo per il disturbo di bipolarismo, lascia la serie in modo tragico e inaspettato!

Nel corso della drammatica puntata, DeLuca viene accoltellato dalla trafficante di essere umani Opal mentre si trovava sulle sue tracce insieme a Carina! Nonostante il tempestivo intervento chirurgico, il giovane medico italiano muore. Uno dei momenti più emozionanti che lo ha visto protagonista è stato sicuramente quando, durante la sua lotta per la vita, arriva sulla stessa spiaggia in cui si trova Meredith.

Ma, mentre la serie prosegue la sua tumultuosa, pandemica e tragica corsa in tv, la sceneggiatrice Krista Vernoff ha lanciato una vera e propria bomba durante un’intervista a Hollywood Reporter, affermando che la diciassettesima stagione potrebbe essere davvero l’ultima:

Sto lavorando a un finale di stagione che possa funzionare anche come finale della serie. Che sia o meno l’ultima stagione di Grey’s Anatomy, non lo so. E questa è la verità.

Poche semplici parole accompagnate da un comprensibile velo di frustrazione (dovuta al silenzio della rete) che sono bastate a creare un grande panico generale tra i fan di tutto il mondo. Ha poi aggiunto:

Ho chiesto alla produzione di avere notizie sul futuro della serie prima della fine di questa: devo sapere se sarà l’ultima perché prevedo alcuni cambiamenti per alcuni personaggi, ma devo sapere cosa succederà per adattarne il destino. Intanto lavoro su entrambi gli scenari.